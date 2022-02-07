Возраст, в котором женщине уже нет смысла наводить красоту ради мужчин

Вот живет себе женщина, красивая, яркая, энергичная. Женщина цветущего возраста, иначе не назовешь. А потом вдруг бац, встречаешь ее через пару лет, и навстречу идет уже бабушка...

Возраст "для себя" в каждую минуту своей жизни...

Вот живет себе женщина, красивая, яркая, энергичная. Наряжается, обожает красивые туфли на высоком каблуке, на день рождения предпочитает в подарок хороший парфюм. Женщина цветущего возраста, иначе не назовешь. А потом вдруг бац, встречаешь ее через пару лет, и навстречу идет уже пожилая дама. А то и вовсе - бабушка.

Вместо красивых локонов - короткая стрижка модели "чтобы меньше шампуня уходило", вместо яркого модного платья - "немаркого" цвета балахон, а на ногах - видавшие виды шлепанцы, уже несколько лет мечтающие закончить свой жизненный путь на помойке. Думаешь - что же произошло с ней в этот промежуток времени? Заболела? Пережила потерю? Спросишь осторожно - а ничего не произошло. Возраст! - пожимают плечами окружающие.

Долгое время я и правда думала, что существует какой-то волшебный возраст, в котором женщинах - бац - и превращается в бабушку. Думала, может быть, это связано с климаксом, снижением уровня гормонов. Есть ведь в народе такие слухи. Но последнее время эта моя уверенность сильно пошатнулась.

Может быть, на глаза стало попадаться все больше модных, ухоженных, элегантных женщин зрелого возраста. Может быть, соцсети сделали доступнее образы красивых женщин по всей стране, да что там, по всему миру... Может быть, ухо натренировалось вычленять странные послания типа "в нашем возрасте такое не носят" или "это для молодых". А недавно и вовсе словно током ударило. Услышала на каком-то юбилее: мол, теперь дорогая Марь Ванна, вы живете не для мужчин, а ради детей и внуков! И вдруг как будто какой-то пазл сложился.

Может быть женщины, которые из "интересных женщин" вдруг резко и вполне осознанно превратились в старушек - это женщины, которые никогда не умели и не пробовали жить и одеваться для себя? Сначала наряжались, чтобы выйти замуж - у многих родителей, кстати, есть целая идея-фикс на счет того, как должны выглядеть их дочери на выданье. Потом для коллег, для соседей, для того, чтобы позлить подружек. Для мужа, чтобы не ушел, в случае развода - опять для мужчин... А в результате просто чертовски устали... Ведь нет работы тяжелее той, за которую не платят.

<...>

А потом поняла, что для такой женщины "следить за собой" - это фраза, по значению равная фразе "прихорашиваться для мужчин". Она носит в себе какой-то половой оттенок (не зря некоторые вообще считают, что заниматься внешностью - женское дело). Например, я много раз слышала, как молодое поколение осуждают за какие-нибудь безразмерные майки, и совершенно не подчеркивающие фигуру штаны, за массивные, грубые кроссовки, ничего общего не имеющие с изящными каблучками... Молодежи кажется, что одеты они модно, стильно, современно. Что это чудо, а не штаны. А суровые дамы недовольны: а вдруг жених случится, пройдет мимо и не разглядит красоты? Непорядок!

А потом вдруг силы заканчиваются. И вместе с мужскими взглядами заканчивается мотивация. От роскошных туфель на каблучке болят ступни, набухают икры. Локоны утомляют, тугая юбка стесняет движения, косметика требует постоянных расходов... Может, ну его к черту? - решает женщина. И сдается на милость времени. Решает, что у нее уже не тот возраст, чтобы одеваться для мужчин.

Но всегда были, есть и будут женщины, каким-то удивительным образом умеющие задержать на себе взгляд без пошлости и радоваться жизни вне зависимости от наличия собственного мужчины рядом. С удовольствием создающие себе настроение обновками и уходом. Не сосредоточенные на своем внешнем виде, но черпающие из него вдохновение и силу.

Женщины, просто не знающие о возрасте "для мужчин". И предпочитающие возраст "для себя" в каждую минуту своей жизни. Кстати, как правило, они и остаются самыми привлекательными, не входя в агрегатное состояние "бабуся" до конца своих дней.

cluber.com.ua