Как знаки Зодиака справляются с депрессией

Кто-то всеми силами борется с хандрой, а кто-то даже не пытается выбраться из болота уныния...

Все люди разные, а потому каждый из нас по-своему справляется со своими эмоциями, чувствами и жизненными трудностями. Кроме того, на тип личности человека большое влияние оказывает также знак Зодиака, под которым он родился. И нет ничего удивительного в том, что наш знак Зодиака может влиять на то, как мы боремся с депрессией.

Овен

Овен справляется с депрессией с помощью гнева. Вместо того, чтобы поддаваться эмоциям и показывать всем свою грусть, представители этого знака предпочитают просто открутить собеседнику голову. Они не хотят показаться жестокими или грубыми, но если вы относитесь к числу их близких, то наверняка почувствуете на себе их ярость.

Телец

Если Телец впал в депрессию, он постарается сосредоточиться на чужой боли, а не на собственной. Он может целый день пролежать в кровати, а затем помочь близкому человеку справиться с его трудностями. Это, несомненно, очень благородно, но иногда Тельцу все же следует сосредоточиться на себе. В противном случае его может настигнуть эмоциональное выгорание.

Близнецы

Близнецы привыкли прятать свои эмоции от окружающих. Они не хотят, чтобы кто-то увидел их страдания, поэтому подавляют в себе любые чувства. По мнению Близнецов, грусть является признаком слабости, а им не хочется казаться слабыми.

Рак

Рак, будучи знаком стихии Воды, очень хорошо совладает со своими чувствами. Но если эмоции слишком сильные, Раки могут быть сами не свои. Но в то же время рожденные под данным созвездием предпочитают выговориться, чем держать все в себе.

Лев

Лев не скрывает свои эмоции, из-за чего его часто называют королевой драмы. Если этот человек столкнется с депрессией, он захочет, чтобы о ней знал каждый. Такие люди определенно не относятся к числу тех, кто будет прятать свои чувства.

Дева

Поначалу Дева сдерживает любые проявления депрессии, а когда решит, что время пришло, она просто взорвется эмоциями, после чего продолжит жить дальше как ни в чем не бывало. Эти люди не привыкли цепляться за свои эмоции, если их нормальной жизни ничего не угрожает.

Весы

Весам не нравится, если окружающие считают их вспыльчивыми. Они предпочитают создавать видимость сбалансированных личностей, а потому могут держать эмоции в себе. Но если так продолжается слишком долго, эти эмоции могут найти себе другой выход. Например, если представитель знака Весы страдает от депрессии, он сначала держит эмоции в себе, а затем внезапно и без видимых на то причин начинает плакать.

Скорпион

Скорпион не прячется от своих эмоций. Он знает, что в жизни бывают и хорошие, и плохие периоды, а потому нет никакой необходимости подавлять чувства в себе. Рожденные под данным знаком принимают все эмоции, разбираются с ними и двигаются дальше. Для них не существует другого пути решения проблем.

Стрелец

Стрелец терпеть не может чувствовать грусть. Когда этот человек оказывается в состоянии депрессии, у него может возникнуть желание спрятаться от своих эмоций и отсидеться там, пока все снова не наладится.

Козерог

Козерог может быть довольно строгим по отношению к себе. Поэтому в состоянии депрессии он склонен не обращать на свои чувства внимания и стараться двигаться дальше. Но чем чаще Козерог так поступает, тем вероятнее, что депрессия будет преследовать его до тех пор, пока он не посмотрит ей в глаза и, наконец, не позаботится о себе.

Водолей

Водолей встречает депрессию с высоко поднятой головой. Но, к несчастью для самого Водолея, депрессия это не сугубо психологическое явление и может охватывать все сферы его жизни, что нередко сопровождается физической болью. В состоянии депрессии представителей данного созвездия могут одолевать мириады эмоций, включая гнев, грусть, манию и т.д.

Рыбы

Рыбы любят, когда во время депрессии о них кто-то заботится. Им нужно знать, что их понимают, и до тех пор, пока Рыба не найдет того, кто поймет ее и ее боль, она будет выливать душу каждому, кто готов ее выслушать. И как только этот человек найдет того, с кем почувствует себя понятым, он сразу же станет на путь исцеления.

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