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Гороскоп на 4 февраля: пора проявить инициативу

Почему лучше не отказывать тем, кто обращается за помощью.

День подойдет для решения важных задач. Имейте в виду: все, что вы будете делать для других, окажется полезным и вам тоже. Постарайтесь не отказывать в помощи тем, кто о ней попросит, активно участвуйте в общественных мероприятиях. В работе стоит проявлять инициативу. Она будет уместной и наверняка получит поддержку, к тому же ее наверняка заметят люди, от которых многое зависит.

Лучше не откладывать дела надолго. В первой половине дня добиться успеха будет проще. Вторая же больше подойдет для спокойных размышлений, неспешных разговоров с людьми, которые вас по-настоящему понимают.

Lady.mail.ru


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