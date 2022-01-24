Психологи назвали черту, повышающую популярность у противоположного пола

Игривое отношение к жизни позволяет обзавестись большим количеством романтических партнеров, выяснили психологи из Университета Сан-Паулу в Бразилии. Об этом они рассказали в статье в журнале Evolutionary Human Sciences, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Игривость принято ассоциировать с флиртом, но это понятие куда шире и включает в себя различные аспекты, связанные с отношением к жизни - игривые люди беззаботны, любят шутить над окружающими, склонны импровизировать в решении жизненных вопросов. Более ранние наблюдения показали, что эта черта эволюционно предпочтительна при выборе партнера - у мужчин она говорит о неагрессивности, у женщин же - о молодости и фертильности. Ученые решили проверить, насколько игривость повышает шансы на большее число партнеров на протяжении жизни.

В исследовании принял участие 1191 взрослый бразилец. Добровольцы сообщили, сколько романтических отношений было в их жизни. Также они заполнили опросники, измеряющие четыре аспекта игривости: склонность вовлекать других людей в игры для налаживания социальных отношений, склонность воспринимать жизнь как игру и не слишком беспокоиться о будущем, склонность получать удовольствие от перебора идей и решения проблем и склонность находить удовольствие в необычных ситуациях и легко развлекать себя или других в повседневном общении.

Чем больше баллов участники набирали по первому аспекту, тем, как правило, больше отношений они имели - как краткосрочных, так и продолжительных. У женщин, набравших больше баллов по последнему аспекту, было больше краткосрочных отношений, чем у других.

"Игривость очень сложна и может быть разделена на различные виды, - отмечают исследователи. - Каждый вид может влиять на одни области и не влиять на другие или работать по-разному для определенных групп".

В исследовании речь идет о средних значениях, поэтому не следует на его основе делать выводы об окружающих, предупреждают авторы. Кроме того, в работе рассматривалось небольшое количество жителей одной страны, поэтому, возможно, для жителей других регионов результаты будут отличаться.