10 признаков того, что ты ему нравишься

Прежде, чем перейти в "наступление", очень важно убедиться в том, что ты действительно нравишься этому мужчине. В противном случае рискуешь услышать пренеприятнейшее "Ты мне нравишься, но давай останемся друзьями".

Итак, сегодня мы будем учиться правильно понимать мужчин и их намерения:

1. Зрительный контакт

Глаза первыми выдают симпатию. Если он не рассматривает плинтус во время разговора с тобой, а смотрит в глаза пристально и смело - это хороший знак.

2. Он краснеет, когда ты рядом

Если объект твоего желания краснеет или заикается в твоем присутствии - бинго, это именно то, что нам надо! Если он теряется, значит, ты ему небезразлична.

3. Он пытается вовлечь тебя в беседу

Если он часто заговаривает с тобой, рассказывает что-то интересное, пытается рассмешить - это яркое проявление внимания, тебе остается только пользоваться случаем.

4. Он искренне улыбается при встрече

Если он каждый раз искренне и на все 32 (или сколько там у него) зуба тебе улыбается, то ты явно пользуешься его расположением.

5. Ты - единственная девушка, к которой он проявляет столько внимания

Многие парни умело владеют искусством флирта и не прочь попрактиковаться на каждой второй знакомой девушке. Но если объект твоей страсти демонстрирует особенное отношение только к тебе одной, то это говорит о многом.

6. Он наклоняется к тебе во время разговора

Если он во время милой беседы стремится приблизиться к тебе и тем самым сузить пространство, разделяющее вас, это говорит о том, что он в тебе более, чем заинтересован.

7. Он ищет общее между вами

Если он знает, что ты терпеть не можешь футбол, то он в жизни не заговорит с тобой о нем, даже если это его настоящая страсть. Он будет искать точки соприкосновения, где ваши интересы совпадают.

8. Он ревнует

Ревность - это не лучшее чувство, но оно является ярким индикатором того, что ты кому-то небезразлична. Если ему не все равно, где и с кем ты проводишь свободное время, так и знай - ты ему нравишься.

9. Он очень дружелюбен

Ты можешь подумать, что это обычное проявление теплых чувств, но когда эти приятные знаки внимания превращаются в систему, стоит задуматься. Кофе по утрам, маленькая шоколадочка в качестве приятности, проводы до метро - это определенно совсем не дружеские знаки внимания.

10. Он тут как тут

Если он ходит за тобой по пятам (не назойливо, а вполне прилично), это говорит о том, что он жаждет твоей компании.

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