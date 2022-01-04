5 женских черт, которые восхищают мужчин

Она - не самая привлекательная женщина на вечеринке, но при этом она обладает каким-то особенным магнетизмом и шармом, который приковывает взгляды. Она интригует и удерживает возле себя. На нее хочется смотреть, ее хочется слушать, с ней хочется быть.

Если у тебя есть проблемы с привлечением внимания, прислушайся к нашим советам. Все, что тебе нужно, - это понять, что привлекает мужчин в женщинах, и наконец воспользоваться этими нехитрыми инструментами.

Дотронуться до струнок его души не так уж сложно, достаточно:

1. Быть позитивной

Девушка, с которой легко общаться, которая умеет посмеяться и создает вокруг себя непринужденную атмосферу, имеет больше шансов создать глубокую эмоциональную связь с мужчиной.

Мужчина хочет, чтобы женщина приносила в его жизнь радость. Люби то, что происходит в твоей жизни сейчас, не тяготись прошлым и не переживай о будущем. Будь положительной и оптимистичной.

2. Иметь увлечения и хобби

У зрелой, интересной личности должны быть свои интересы, друзья, хобби и страсти. Такая женщина не устроит истерику просто потому, что ее мужчина хочет провести вечер в компании своих друзей. Она воспользуется этим временем с умом и займется любимыми делами.

Не ищи повод для ссор, развивайся и люби окружающий тебя огромный мир, а не только крошечный мирок, в котором есть место исключительно для вас двоих.

3. Знать себе цену

Умей принимать комплименты. Не стесняйся, не красней и не отмахивайся, принижая свои достоинства. Если мужчина сделал комплимент каким-то твоим качествам/умениям/внешним проявлениям - поблагодари, но не отрицай. Умный мужчина не станет льстить.

Люби в себе женщину. Смотря в зеркало, хвали себя за достоинства, а не ругай за недостатки.

4. Уважать своего мужчину

Рядом с умной женщиной мужчине не придется постоянно доказывать, что он мужчина, а не тряпка. Наоборот - они сделают в сто раз больше, когда будут чувствовать женскую признательность и свою необходимость.

5. Знать, чего хочешь

Тебе хочется быть маленькой девочкой, которую носят на руках и покупают все что угодно по первому требованию, а ему хочется, чтобы ты была последовательной, взвешенной и уверенной в себе.

Не играй в "молчанку" и "угадай желание". Вместо этого говори открыто обо всем, что тебя волнует, и не бойся сказать "нет".

Будь женщиной, которая любит свою жизнь, и он захочет стать ее частью.

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