Ошибочные представления о любви, которые разрушают отношения

Сама по себе любовь прекрасна. Но ее часто путают с патологической привязанностью или иррациональным желанием обладать другим человеком. Практикующий психолог-консультант Алексей Красиков в своей новой колонке рассказал, как отличить настоящее чувство от мимолетной влюбленности и какие отношения можно считать счастливыми.

Основатель Школы Эмоционального Интеллекта и Психотерапии, практикующий психолог-консультант в сфере тревожных расстройств и развития стрессоустойчивости

Любовь - это...

широкое философское понятие. Каждый трактует его по-своему, исходя из мировоззрения, возраста и опыта. И в большинстве случаев представление искажено: люди смешивают любовь с собственными психологическими проблемами. Они-то и являются ошибочным маркером: нарушение эмоционального здоровья не стоит связывать с любовными переживаниями.

Любовь - не страдания или ментальные терзания. Это безоценочное, безусловное принятие человека рядом, желание его полного благополучия. Вы не требуете ничего взамен, не устраиваете сцен, не мучаетесь от собственнических порывов или привязанности. Всегда готовы помочь и радуетесь, когда у объекта обожания все хорошо.

Принципы подлинной любви

Насколько правильны ваши чувства? Оптимально, если они соответствуют трем важным критериям.

Безоценочное принятие. Человека любят полностью, а не за красивые глаза или чарующий голос.

Свобода не быть чьим-то. Истинная любовь не ждет обладания, не подстегивается чувством собственности, принадлежности.

Возможность и желание прощать и делать что-то, не ожидая награды. Статус отношений не имеет значения: пара, друзья, приятели по работе. Важна искренняя радость за другого и бескорыстная жажда его счастья.

Влюбленность и любовь: в чем разница

Влюбленность - это эмоциональный аффект. Когда мы встречаем партнера, который закрывает все сверхценные потребности, у мозга возникает сильное потрясение. Дело не в какой-то особенности человека, а в том, что он "попал" в личные психологические, сексуальные, социальные, эстетические и нравственные нужды влюбленного. Такого рода совпадения для нервной системы уникальны, в ответ она выбрасывает нейромедиаторы. Нас накрывает эйфория: серотонин и дофамин вызывают ощущения воодушевления, безмятежности. Когда мы скучаем по партнеру, мозг тоже "скучает", жаждет повторной встряски. Стоит предмету воздыханий появиться рядом - и жизнь обретает краски: гормоны счастья вновь затуманивают разум.

Принимать ответственные решения в таком экзальтированном состоянии опасно: есть риск после разочароваться в собственном выборе. Влюбленность мешает увидеть партнера полностью, со всеми его особенностями и темными сторонами.

Психологи рекомендуют пожить вместе примерно год: аффект пройдет, включится логика и объективность, вы перестанете идеализировать любимого человека. Время снимет дурман с сознания, и вы вступите в осознанные партнерские отношения.

В каждой сказке есть доля сказки

Представьте: вы обожаете шоколадный пломбир и едите его трижды в день - на завтрак, обед и ужин. Через месяц лакомство надоест так, что киоски с мороженым будут вызывать отвращение. Любые рефлексы, вызванные раздражителем, со временем притупляются. Так же слабеет и конечный результат: удовольствие, острота чувств и реакции на возбудитель.

В фильмах и книгах человеческая природа чересчур идеализирована. Страсть героев сохраняет свежесть и яркость, не угасает как в жизни. А страдания аффективны. Мы смотрим кино, когда испытываем те же эмоции: хотим поплакать, пожалеть себя. Но все эти пылкие стремления помучиться совсем не связаны с понятием подлинной любви.

Реальность физиологии заключается не в "волшебном" предназначении людей друг для друга, а в их психологической зрелости. Оба должны понимать, что для них значимо, осознавать, какие взаимные запросы закрывают, быть готовыми договариваться. Современные отношения и отношения будущего - это партнерские узы, без интриг и эмоциональных встрясок. Адекватный союз двух равнозначных личностей, которые уважают друг друга, помогают, хотят быть вместе ради общей цели.

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