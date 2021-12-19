Фраза, которую нужно сказать, если ребёнок всё время спрашивает вас «Почему»

Поначалу это мило. Что бы вы ни говорили ("небо сегодня такое голубое" или "у этого анкилозавра столько шипов на спине"), ваш ребёнок спрашивает одним словом: "Почему?". Но когда вы слышите это слово уже в 17-й раз, вы, вероятно, уже устаёте отвечать.

Итак, как правильно ответить на этот вопрос? И почему малышу так нравится повторять его? Делимся с читателями ответом преподавателя Эллис Цомос.

Почему "почему" является таким частым вопросом для детей?

Цомос объясняет, что этот вопрос "почему" на самом деле является прямым ответом на быстрый рост левого полушария их мозга между 18 и 30 месяцами. Это часть, отвечающая за навыки логического мышления, такие как математика, чтение и письмо.

Это также вопрос, соответствующий их развитию, связанный с их интересом к лучшему пониманию своего мира. С научной точки зрения, они развивают синаптические связи с мозгом, которые к трём годам достигнут 1000 триллионов. Другими словами, так они расширяют свои знания и развивают свой интеллект.

Как лучше всего ответить?

Если вашему ребёнку три года и старше, скажите: "Я не знаю, а ты что думаешь?". Этот вопрос требует от ребёнка использования ранее сохраненных данных и создания логического ответа.

Если они тоже не знают, предоставьте им как можно больше фактов.

Вот пример: если вы скажете своему ребёнку надеть зимнее пальто, у него, вероятно, будет достаточно опыта, чтобы знать, почему это нужно сделать ("чтобы ему было тепло").

Но если вы скажете "похоже, сегодня может пойти дождь", и он говорит "почему?", есть большая вероятность, что у него недостаточно фактов о погоде и влажности, чтобы понять, что дождь надвигается. В этом сценарии вы должны предоставить ребёнку факты и знания, которые он сможет сохранить для будущего использования.