Странности всех знаков Зодиака

Даже у самой незначительной странности в нашем характере есть источник: психологи утверждают, что "все странности родом из детства", родственники советуют обратить внимание на окружение, а вы в шутку замечаете - это все гены. Однако есть еще один немаловажный фактор, который влияет на наш характер, - звезды. Удивительно, но даже скептики подтверждают: у людей, которые родились под одним знаком зодиака, часто совпадают привычки, принципы и недостатки. Мы выяснили, какие причуды преследуют каждое из двенадцати созвездий.
Овен
Овен - вспыльчивый и импульсивный знак зодиака. Он постоянно находится в поисках приключений, которые, как правило, не всегда заканчиваются в его пользу. Овны подвержены тенденции сначала делать, а потом думать, это очень часто спасает и одновременно подводит. Несмотря на взрывной нрав, у Овнов есть странная слабость, которая присуща детям: они любят "стащить" какую-нибудь мелочь вроде понравившихся салфеток или ложек в кафе, конфету в супермаркете и обожают бонусы к любой покупке - пусть это будет обычный календарь, леденец или журнал.
Телец
В юности телец - ярко выраженный эгоист и падкий на сомнительные удовольствия человек, а в старости - настолько мудрый и гордый, что не каждый может найти с ним общий язык. Этот знак склонен к разного рода зависимостям: начиная от болезненных отношений, заканчивая алкогольными напитками. Тельцы всегда полны идей, поэтому большинство из них - люди творческой профессии. Но если вдруг у них что-то не получается, имеют тенденцию впадать в отчаяние и поддаются эмоциям, не разобравшись в ситуации.
Близнецы
Странность Близнецов вытекает из двух качеств: разговорчивость и непостоянство. У них действительно раздвоение личности. Они часто говорят так, будто в них живут два (а то и больше) разных человека, склонны менять свое мнение слишком часто, причем умеют конструктивно это объяснить. И дело не в том, что Близнецы хотят вас обмануть, просто на данный момент они сами искренне верят в это. Через пять минут у них может появиться новая "правда", а вы будете удивлены таким переменам.
Рак
Один из самых странных знаков зодиака - Рак, он способен абстрагироваться от всего мира на долгое время, спрятавшись в свой панцирь. Ему часто не нравится, как устроен этот мир, и в одиночестве он чувствует себя намного лучше. Не удивляйтесь, если даже веселый и общительный Рак вдруг исчезает на продолжительное время, обрывает контакты с внешним миром, прячется - такова его природа. Он быстро устает от любой, даже самой приятной, компании.
Лев
Как ни странно, Лев - самый беспроблемный знак зодиака. Именно своей предсказуемостью Львы и гордятся: они стараются держаться подальше от загадочных персон, не любят сюрпризы, ценят честность и прямолинейность. Правда, раз в пять лет и ружье Льва может выстрелить - они из тех людей, которые долго все копят в себе и сохраняют спокойствие, но в самый неожиданный момент могут выплеснуть на вас всю свою агрессию, даже если вы ни в чем не виноваты.
Дева
У Дев всегда все под контролем. И если на первый взгляд это кажется достоинством, то, пообщавшись с Девой, вы поймете - нет никого более странного. Их модель поведения настолько рациональна и сложна, что вы вряд ли поймете ход мыслей этих методичных безумцев (если, конечно, сами не Дева). Интересно, что на первый взгляд Девы кажутся невероятно милыми и ранимыми, но многие из них бывают холодны и жестоки. Говорят, что Девы асексуальны - по сравнению с другими знаками зодиака они реже стремятся к близости.
Весы
Атмосфера в жизни Весов точно такая же, как на сопровождающей созвездие планете Венере: постоянные бури, грозы, цунами и торнадо. Весы всегда волнуются и переживают. Так что не злитесь, если они позвонили среди ночи из-за тревожного сна с вашим участием. У Весов хорошая интуиция - они действительно предчувствуют то, что произойдет, но некоторые слишком увлекаются, так что большинство экстрасенсов родились именно под этим знаком. К сожалению, они слишком зависимы от мнения окружающих, так что часто могут быть нерешительными.
Скорпион
Скорпион живет как в последний раз. Кажется, у него вообще нет никаких границ - это помогает ему в работе, но часто мешает в жизни. Скорпионы хотят всего и сразу. Их самая большая странность - безошибочное чутье на все, что сулит серьезные, даже роковые испытания, а может, даже смертельную опасность. Тяга к разрушению и саморазрушению - еще одна серьезная странность. Кстати, в экстрасенсорике они могут посоревноваться с Весами.
Стрелец
За Стрельцами вы заметите много особенностей. Почему-то Стрелец любит напевать песни про себя, цитировать случайных людей, читать вывески, часто хмыкает и даже говорит сам с собой. Стрельцы придирчивы к словам, у них обострен слух, и если вы однажды что-то сказали не так, они запомнят и заставят вас пожалеть об этом. Стрелец - принципиальный знак, и хотя у него отличное чувство юмора, с ним лучше не шутить.
Козерог
Козероги - целеустремленные карьеристы, и, кажется, их дух ничто не может сломить. Ахиллесова пята Козерогов - зависимость от обстоятельств или человека, именно в этом случае он становится одним из самых уязвимых знаков. Опасная привычка терпеть и зависеть его ломает. Почти все известные личности-Козероги неоднократно переживали серьезную депрессию.
Водолей
Водолей тот, о ком говорят: "У него нет недостатков". Но даже достоинства порой могут показаться весьма странными. Как правило, Водолеи очень умны и рассудительны, они всю жизнь стремятся к знаниям, и чаще из-за того, чтобы эти знания оценили окружающие. Поэтому в любой непонятной ситуации Водолей начинает демонстрировать широту взглядов и вести интеллектуальные диалоги, которые сначала вызывают любопытство, а затем - усталость.
Рыбы
Если вам встретились Рыбы, то знайте: перед вами инопланетянин. Рыбы добродушны и спокойны до тех пор, пока в их голове не переключается таинственный рубильник. Вдруг они становятся коварными хитрецами и могут устроить целое причудливое представление, после которого вы задумаетесь, а стоит ли с ними общаться. Несмотря на то, что Рыбы весьма закрыты, им очень часто не хватает внимания, поэтому они могут начать провоцировать вас здесь и сейчас, если им вдруг стало скучно.
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