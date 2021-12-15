16 признаков настоящего мужчины

Как узнать, что ты встречаешься с истинным мужчиной, а не инфантильным парнем? Мы решили составить список вещей, которые обычно делают сильные мира сего. Проверь, что из этого характерно твоему новому знакомому:

1. Он следит за личной гигиеной, но ухаживает за ногтями не в салоне. Подумайте о том, будет ли настоящий мужчина полировать ногти?

2. Он может спокойно балансировать между хамством и изысканностью и карьерой и личной жизнью.

3. Он громко смеется только тогда, когда кто-то хорошо пошутил.

4. Он не любит долго "играть" с тобой по телефону, потому что любит реальные действия.

5. Когда он интересуется женщиной, он не ждет три дня, чтобы позвонить ей, он действительно позвонит ей, и когда он это сделает, то пригласит поужинать, сделает заказ, выберет хорошее вино (потому что он знает, какое), а затем удостоверится, что она безопасно доберется домой, а не отправит ее на метро.

6. Если он захочет увидеть ее снова, он свяжется, а если нет, то вежливо сообщит, что было приятно провести с ней время, даже если это не так. Он не будет мучить ее ожиданием и держать, как запасной аэродром.

7. Он читает книги и газеты и высказывает мнения обо всем - начиная от скотча до мировых событий, понимая при этом, что не все должны соглашаться с его виденьем. На самом деле, ему нравится, когда вы не согласны с ним, потому что это означает, что он получает возможность побаловать себя хорошими дебатами.

8. Он открывает двери и берет пальто не потому, что чувствует, что женщина слаба, а потому, что он достаточно силен, чтобы показать, что он заботится о комфорте окружающих.

9. Конечно, он может захотеть попасть в постель женщины, но ему также интересно попасть в ее голову, поскольку опыт доказал, что соблазнение - это нежный танец, и человек, который живет в ее сознании, покорил также все остальные ее части.

10. Он ценит женщину, которая показывает, что она его любит. Он любит брать на себя инициативу в ухаживании и не нуждается в "преследовании". Он также не будет играть бедного "щенка" и пользоваться женщиной.

11. Он не претендует на звание бога и не хочет, чтобы его превозносили. Он просто человек, ищущий партнера по жизни.

12. Он ищет женщину не ради денег и ребенка, а исключительно для того, чтобы показать, кто он и жить ради кого-то.

13. У него есть карьера, хобби, семья, близкие друзья и его не пугает сильная женщина. Это наоборот его заводит.

14. Он человек, который честен с собой и поэтому вполне честен с окружающими.

15. Он гордится тем, как он относится к женщинам, с которыми он работает, как он делает свою работу и как он выглядит.

16. Он не плохой мальчик, хороший мальчик, или мальчик вообще, он - Мужчина. Ведущий мужчина, и он ищет не хорошую девочку, а прекрасную женщину. Он готов ждать и сражаться за женщину. Он достаточно умен, чтобы понять, насколько ему с ней повезло.

И когда она найдет его, она тоже должна быть достаточно умна, чтобы это понять.

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