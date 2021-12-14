Он, она и ссоры: как сделать первый шаг к примирению

Отношения - сложный труд. Никогда не бывает все гладко, иногда случаются ссоры. Или часто случаются ссоры. Или ссоры не прекращаются. Это тоже отношения, и это тоже норма. А вот если конфликтов нет совсем, стоит насторожиться. Психологи считают, что у пар, у которых нет повода поскандалить, действительно проблемы. Но как сделать первый шаг к примирению? Ведь это целая наука. С тонкостями этой науки знакомит психолог, медиатренер Глеб Назаренко.

Пример из практики: Он совершил ошибку и пошел к ней просить прощения, но она не распахнула объятий, а закрылась в обиде. ОН: Ну я же пришел к ней! Я же извинился! ОНА: Фр! ОН: Ну вот, она сама делает мне мозг, а у меня уже нет сил извиняться. ОНА: Фр! ОН: Сейчас она начнет плакать, это изнуряет, а я хочу, чтобы она давала мне силы. Раньше же было так. Наверное, наш источник чувств пересох.

Нет, это не так. В источнике всегда есть вода, но сейчас он загрязнен и уйти негодной воде некуда. Только если очистить источник, тогда вода станет прозрачной и вкусной. А для тебя важен постоянный чистый источник, из которого можно будет постоянно пить. Если ты больше не готов размениваться на разные мелкие лужи с мутной водой, всего-то нужно заботиться об этом источнике и содержать его в чистоте!"

Некоторые тезисы во имя сохранения отношений

Отношения можно отнести к определенному виду искусства. А примирение после ссоры - игра для виртуозов.

Не спешите, лучше дождаться, когда эмоции остынут, любые решения лучше принимать на "холодную" голову. В спокойной обстановке обсудите произошедшее и решите, как избежать этого в дальнейшем.

Девушкам стоит усвоить, что мужчины совершенно иначе выражают свои чувства. Они немногословны и после ссоры предпочитают отмалчиваться, так успокаиваются и готовятся к дальнейшему разговору.

В пылу страсти любящие люди часто говорят друг другу лишнее. Есть смысл извиниться и объяснить, что эти слова не являются правдой, а лишь желанием посильнее "ущипнуть" любимого.

Если партнер не может сделать первый шаг, идите мириться первым. Главное, чтобы это не стало традицией. Когда страсти утихнут, договоритесь, что следующий раз именно ваша половинка сделает первый шаг к примирению.

Не надо затягивать конфликт. Особенно не стоит переносить его в постель. Затянувшаяся ссора может перерасти в войну, а затем в развод. Причем уже никто и не вспомнит, что стало причиной размолвки.

Если пара хочет сохранить семью, мало просто объявить мир, необходимо проговорить конфликтную ситуацию в спокойной обстановке, выяснить причины, которые привели к ссоре, постараться решить их.

Как правильно просить прощения

Казалось бы, обыденная вещь - сказать "прости". Но не все умеют это делать правильно, а для кого-то это непосильный труд. И такому человеку легче закончить отношения, чем попросить прощения. Психологи написали много трудов, посвященных науке прощения. Более 20 лет назад психолог Бостонского университета Кобе Ёсуке Оцубо изучал, как люди во всем мире приносят свои извинения, и опубликовал шесть работ, посвященных этой теме. В пятой работе он приводит рекомендации, как это делать правильно, чтобы извинения были более искренними и эффективными:

Когда вы просите прощения, пожертвуйте чем-то дорогим для вас, чтобы доказать искренность намерений. Преподнесите дорогой подарок. Пострадавшей стороне необходимо знать, что этот подарок был действительно затратен для обидчика. "Мое исследование показало: главное, что имеет значение, - это цена для обидчика", - говорит Оцубо. Цель извинения не в том, чтобы оправдать свое поведение и сказать "прости", а показать пострадавшей стороне, как вы дорожите отношениями и уже вынесли урок из этой ситуации.

Необходимо восстановить самоуважение второй стороны. Слово "простите" и его вариации обязательно должно прозвучать. При этом не надо возвращаться к конфликту, анализируя его, чтобы в памяти обиженного человека не закрепилась неприятная ситуация.

Эти советы изначально давались для решения конфликтных ситуаций в бизнесе, но очень хорошо подходят и для личных отношений. Ничто так не укрепляет брак, как вовремя купленная норковая шубка.

Если вы решили начать отношения с чистого листа, то придется отсечь все предыдущие обиды. Особенно это сложно, если произошла измена. Поэтому, прежде чем принимать какое-то решение по поводу дальнейших отношений, остановитесь и подумайте, готовы ли вы действительно это простить и забыть. Если в дальнейшей жизни вы будете при каждой ссоре упоминать о нанесенной боли, брак долго не просуществует. Объясните партнеру, что именно вы чувствуете, как вам больно, что вы не простите еще одну измену. И если вы хотите сохранить семью, то закройте дверь в эту комнату, где оставите боль и воспоминания. Дайте еще один шанс любимому человеку, но только если он по-настоящему раскаивается. В противном случае ситуация будет повторяться вновь и вновь.

Ссоры в отношениях - это нормально. Но старайтесь контролировать себя, помните - вам с этим человеком еще жить, не говорите того, о чем будете жалеть. И если партнер делает первый шаг к примирению, поддержите его, ведь для того, чтобы сделать первый шаг, требуется много смелости.

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