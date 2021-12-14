Неочевидные признаки обреченных отношений

Эксперт по отношениям Тина Уилсон перечислила 6 неочевидных признаков того, что ваш роман катится к финалу.

Первый - у вас нет совместных селфи. Либо единственный, кто снимает селфи - это вы. Может быть, конечно, партнер не любит это дело - но проверьте его социальные сети. Если он селфится со всеми, кроме вас, для вас есть плохие новости. Подозрительными Тина считает и фотографии, сделанные во время ваших свиданий, но без отметок вашего аккаунта.

Партнер не торопится обозначить ваши отношения. Вы часто встречаетесь, заинтересованы друг в друге - но разговора о том, что вы теперь вместе, не было. Может быть, вас держат "про запас".

Вас бомбардируют гифками и мемами про любовь. Первые несколько раз это мило, потом - утомляет. Партнер, который делает так, на время замолкает, а потом снова начинает бомбежку любовью, знаками внимания и подарками, может оказаться настоящим маньяком.

"В самом начале отношений обращайте внимание на обсессивное поведение, не торопитесь с развитием отношений, узнайте такого человека получше", - говорит Тина.

Еще один признак - вас скрывают от родственников и близких. Отношения длятся уже несколько месяцев, но вы не встречались ни с родными партнера, ни с его друзьями. Ну а если вы уже познакомили его с родителями - еще тревожнее. Это повод серьезно поговорить.

Пятый признак - отношения медленно угасают. Звонки, сообщения и встречи становятся реже, а может быть, это вы тот человек, который всегда пишет первым и придумывает планы.

И, наконец, шестой признак - если все, что вы делаете на свиданиях - это просмотр телевизора и сериалов. Это довольно уютно, но если вы занимаетесь только этим без конца и обсуждаете только новые повороты сюжета в любимых шоу - может быть, вместе вам не так уж интересно?

wmj.ru