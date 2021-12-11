О чем не стоит говорить с мужчиной - 5 пунктов - ФОТО

Искренность - это тот самый фундамент, обеспечивающий нерушимость любого союза. Отношения, выстроенные на доверии и открытости, обречены на долгое и счастливое существование. Возможность поделиться со своим мужчиной всем, даже самым сокровенным, поистине бесценна, но есть скелеты, которым предпочтительнее оставаться в шкафу, и мысли, которые лучше не озвучивать.

Молчание и золото

Любые финансовые моменты - тема весьма щекотливая, и далеко не всегда упоминание размеров вашего жалования окажется уместным. Совсем необязательно предоставлять справку о доходах своему мужчине, если он, конечно, не служащий налоговой инспекции. Если вдруг сумма вашей заработной платы окажется выше, это может стать настоящим испытанием для его эго. Пусть даже вас это совершенно не волнует, и вы уверены на все сто в его иммунитете от предрассудков, подобные проверки настоятельно не рекомендуются.

Что было, то прошло

Бывшие любовники не самая удачная тема для щебетаний в любовном гнездышке. Если вам уж так невтерпеж поностальгировать, приберегите воспоминания для болтовни с подругами. Создавать благоприятную среду для беспочвенной ревности и взращивать комплекс неполноценности вам ни к чему. Обострения лечатся с трудом и без гарантий на ремиссии. Абсолютное табу наложите на проведение аналогий, даже если в разгаре ожесточенных распрей язык так и чешется козырнуть достоинствами экс-воздыхателя.Так вы рискуете превратить настоящие отношения в еще одни воспоминания.

Количество имеет значение

Численность бывших партнеров - пункт в вашем досье, который лучше пропустить. Рассказы о былых временах, когда ваша сексуальная жизнь бурлила и кипела, невольно заставят вашего мужчину задуматься, достаточно ли его навыков для удовлетворения дамы с таким богатым опытом. Мужчине важно знать, что он для вас единственный и неповторимый во всем. Если уж такой деликатной беседы избежать не удалось, убедите вашего избранника, что все, что было до него, отныне утратило для вас всякий смысл.

Герой вашего романа

Во избежание сомнений в своей незаменимости не говорите мужчине, что справитесь без него. Проявить свою самостоятельность в полной мере вы успеете в период затишья и гордого одиночества. Позвольте себе наконец быть хрупкой, беззащитной и иногда даже беспомощной. Мужчине хочется вас спасать и чувствовать себя героем. Поощряйте все его порывы решать ваши проблемы и брать на себя ответственность. Не лишайте мужчину его законного права быть хозяином положения.

Кнуты в сторону

Регулярная критика и нравоучения здоровые отношения до добра не доведут. Мужчины весьма болезненно реагируют на замечания со стороны своей женщины, особенно в присутствии посторонних. Если вы задались целью переделать вашего партнера, имейте ввиду, что такая тактика на деле оказывается малоэффективной и чаще всего играет против вас. Вместо того чтобы акцентировать внимание на недочетах и слабых местах, подчеркивайте и восхваляйте его достоинства. Такая политика однозначно предотвратит потребность в поисках пряников на стороне.

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