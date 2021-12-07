Чего вам никогда не простят разные знаки Зодиака

Все люди заслуживают второй шанс после какой-либо ошибки, но оказывается у каждого знака Зодиака есть свой "черный список" проступков, которые они никогда не простят.

Овен

Представители этого знака Зодиака никогда не простят вам, если вы будете мешать им двигаться вперед. А поскольку "вперед" для Овнов достаточно растяжимое понятие, то лучше вообще не говорить, что и как им делать, ибо руководить они и сами прекрасно умеют.

ТЕЛЕЦ

Этот знак Зодиака не простит вас, если вы лишите его тех благ, которые он сам себе создал. А поскольку работает он на достижение результата долго и усердно, строя свою жизнь кирпичик за кирпичиком, то и благ этих достаточно много. При этом речь не только о материальном. Если вы, к примеру, уведете любовь Тельца - на прощение также можете не рассчитывать.

БЛИЗНЕЦЫ

А вот Близнецы никогда не простят вам любое ограничение их круга общения. Также они терпеть не могут, когда их перебивают и, если будете этим злоупотреблять, с легкостью можете стать врагом №1 для этого знака Зодиака.

РАК

Раки никогда не простят, если вы будете без спроса лезть в их внутренний мир. Причем, когда придет время и вы будете достаточно близки, они сами без труда вам откроются, так что не стоит напирать. А когда они таки раскроются, обязательно выслушайте их со всем вниманием, иначе также окажетесь врагом.

ЛЕВ

Львы никогда не простят, если вы не будете ими восхищаться. Все дело в том, что признание их заслуг для них настолько же важно, как воздух или вода. Они, в прямом смысле, страдают в те моменты, когда их критикуют. Но зато, буквально насыщаются энергией в момент, когда им аплодируют, хвалят и восхищаются.

ДЕВА

Этот знак Зодиака не способен простить бардак, особенно, если вы навели его в делах Девы. Также они не переносят беспорядок во всех его проявлениях. Но у вас будет маленький шанс исправиться, если вы таки наведете порядок неизвестным для Девы способом.

ВЕСЫ

Весы любят гармонию и просто физически ненавидят всех, кто пытается ее разрушить. Причем, гармонию они могут увидеть абсолютно во всем. А в том, где не увидят, - обязательно привнесут сами. Их внутренний мир спокоен и уравновешен, и, если не хотите получить настоящий шторм, цунами и землетрясение в одном флаконе, лучше не нарушайте этот хрупкий баланс.

СКОРПИОН

Этот знак Зодиака никогда не прощает измену, при чем во всех ее проявлениях. Это касается не только любовных отношений, но также и дружбы, работы, семьи и всего того, что Скорпион по праву считает своим. Ну а за верность Скорпион вознаграждает тем же. Это тот знак Зодиака, который со своими будет до конца.

СТЕРЕЛЕЦ

Стрельцы никогда не простят вас, если вы помешали добиться им намеченной цели. А поскольку цели они определяют сами, то стоит всегда быть начеку, чтобы случайно не перейти им дорогу. Ведь, обидеть Стрельца - это не самое умное действие в Вашей жизни.

КОЗЕРОГИ

Представители этого знака Зодиака могут простить вам все, кроме пренебрежительного отношения. Козероги способны подняться на ноги после любого падения, а заодно и поднять за собой всех "своих". Но для этого им нужно, чтоб их ценили и уважали.

ВОДОЛЕЙ

А вот Водолей никогда не простит вам любое ограничение его свободы. "Не ходи туда", "Не делай это", "Не общайся с этим человеком" - и угадайте, что тут же сделает Водолей? Именно все то, чего вы просили не делать. Ну а кроме этого, еще и сделает логичный вывод, что поскольку вы пытаетесь им управлять, то вас лучше исключить из круга общения. К счастью для вас - Водолеи абсолютно не злопамятны и не умеют долго обижаться.

РЫБЫ

А этот знак Зодиака самый удивительный, поскольку он не простит вам, если вы не разрешите ему вам помочь. Тем, кто стал близким для Рыб, лучше всегда и во всем принимать их помощь. При этом, они помогают абсолютно искренне и никогда не требуют взаимности. Вот такие вот альтруисты Зодиака.

cluber.com.ua