Егор Крид был замечен с новой девушкой - ФОТО

Как это ни удивительно, но расставание Егора и Вали обсуждается поклонниками и по сей день, более того, многие из них искренне надеются на то, что у бывших влюбленных все-таки все наладится!

Вот только совсем недавно 27-летний артист был замечен сначала на отдыхе с Клавой Кокой в Дубае, а затем в одном из магазинов Москвы в компании совершенно новой девушки - звезды Интернета по имени Кэт (iamkatushaa), причем подписчики Егора сразу же обратили внимание на то, что Кэт очень похожа на Валю!

Правда, официально пока что ни Кэт, ни Егор факт своих отношений так и не подтвердили, да и на их страничках в соцсетях совместные фото тоже отсутствуют!

myjane.ru