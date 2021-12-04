Какие привычные вам поступки убивают отношения



Любовь - это не всегда про томные поцелуи под луной и перманентную идиллию. Но, если вы к этому стремитесь вместе, ваши чувства будут только расти. И наоборот, если вместо диалога поддаться деструктивным эмоциям, отношения могут и вовсе рухнуть. Колумнист Екатерина Бибишева рассказала о поступках, способных погубить даже самые сильные чувства.



Попытки поменять партнера под себя

Идеальных мужчин не существует, да и женщин тоже. Поэтому в крепких парах развито принятие друг друга. Также не стоит забывать о том, что только человек сам может что-то в себе изменить. Никакими упреками, подкупом или шантажом со стороны этого не сделать.

Упреки

Особенно на публике: они унижают достоинство человека и бьют по его уверенности. Поэтому очень прошу вас: не ссорьтесь в общественных местах. Сдержитесь и постарайтесь "донести" негодование до дома.

Оскорбления - за гранью дозволенного

Ссоры - это часть нормальных, здоровых отношений. Не избегайте их искусственно. Но также не стоит превращать недопонимания в поливание друг друга грязью. И постарайтесь не приплетать к конфликту старые обиды и ситуации, где партнер был не прав. Манипулировать прошлым - так себе идея.

Молчание

Пожалуй, это даже хуже громких ссор. Вы вместе, чтобы слышать и понимать друг друга. Но как это сделать, если партнер отказывается делиться с вами сокровенным?! Особенно важна в паре интимная коммуникация, когда вместе вы обсуждаете свои потаенные желания, улучшаете вашу сексуальную жизнь и становитесь ближе.

Гиперболизация

Когда два грязных носка под столом выливаются в глобальный скандал. Конечно, основная причина бытовых конфликтов совсем не в рубашке, которую вы забыли погладить, и не в мусорном пакете, который он не выбросил с утра. Скорее всего, это недовольство, обиды, злость, которые копились очень долго, но вы не говорили об этом. Вот почему я снова и снова призываю вас к диалогу. Тогда и конфликтные "крючки" вроде невымытой чашки перестанут срабатывать.

Ревность и шпионские игры

Всегда говорю: женщины - лучшие детективы и вычислят предательство даже по лайкам в Instagram. Но так ли хороши шпионские затеи? Как по мне, регулярный скроллинг телефона партнера, допросы его друзей - это не про счастливые отношения. Таким образом вы показываете неуважение к своему мужчине. Любовь начинается с доверия. Именно его нужно реанимировать, если хотите быть вместе долго и в удовольствии. К этой же категории поступков относится и ревность. Для меня это вовсе не признак любви, а демонстрация эгоизма и неуверенности. Страдаете от ревности и вы, и ваш партнер. Поэтому постарайтесь искоренить в себе это чувство во имя вашего счастья.

Сравнение с прошлым

Вспоминать бывших в нынешних отношениях - последнее дело. Особенно когда воспоминания превращаются в сравнения. Это обижает и унижает вашего нынешнего избранника. Оставьте прошлое в прошлом и наслаждайтесь настоящим.

Слияние

Одна из самых частых ошибок счастливых пар. Когда своей любовью вы начинаете душить друг друга: все делаете вместе, не выпускаете из виду, превращаетесь в единое целое. Звучит идеально, но только лишь звучит. Человек нуждается в сепарации, и нужно иногда давать друг другу воздух и пространство. А в моменты спланированного одиночества уделяйте больше внимания себе.

Вранье

Ложь обязательно станет явной - закон мироздания. И не важно, насколько глобально вранье, оно в любом случае повлияет на доверие в паре, а еще помешает вам построить крепкие, эмпатийные отношения.

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