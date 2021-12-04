Александра Даддарио объявила о помолвке: «Это любовь, о которой говорят в песнях»

35-летняя актриса поделилась с подписчиками в Instagram радостной вестью - они со своим возлюбленным Эндрю Формом планируют сыграть свадьбу!

Только в мае этого года стало известно о том, что звезда сериала "Почему женщины убивают" состоит в отношениях с 52-летним кинорежиссером, и вот теперь пара готова сделать важный шаг - пожениться. В Instagram-аккаунте Александра Даддарио опубликовала трогательный пост, посвященный своему возлюбленному. В нем она объявила о помолвке и поделилась со своими подписчиками эмоциями, которые переполняют ее от любви к Эндрю Форму.

"Мне нравится, как нас разлучали стюардессы на нескольких международных рейсах, потому что мы как подростки. Почему все это так по-другому? Это любовь, о которой говорят в стихах и песнях Эда Ширана. Эндрю, ты величайшая, самая большая любовь в моей жизни. Мне так повезло", - обратилась она к любимому.

passion.ru