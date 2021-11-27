Как вести себя во время конфликта с любимым

Разногласия и ссоры - это не просто неизбежность, это благо для отношений: даже если вы убеждены, что созданы друг для друга и понимаете любимого с полуслова, каждый из вас - отдельная личность с уникальным набором хромосом, единственным в своем роде характером и темпераментом и жизненным опытом. Именно в различия, а не в сходства, мы обычно влюбляемся - и именно различия становятся причиной наших споров. Выясняем, как научиться правильно ссориться, чтобы превратить каждый конфликт в полезный урок взаимопонимания и способ лучше узнать друг друга, передает Day.Az со ссылкой на elle.ru.

1. Обсуждайте проблему, а не человека

Как бы вы ни были обижены на любимого, старайтесь не обобщать и не бросаться обвинениями - вместо этого обратитесь к самой ситуации и расскажите, как вы себя в связи с этим чувствуете. Сравните, насколько по-разному звучат фразы: "Ты никогда не помнишь о том, что важно для меня! Тебе наплевать на мои чувства и на наши отношения!" - и "Мне очень грустно от того, что ты забыл о годовщине нашей свадьбы. Для меня это очень важный день и я очень надеялась, что ты о нем вспомнишь". Речь об одном и том же, но во втором варианте больше искренности и куда меньше обвинений - а значит, больше шансов быть услышанной.

2. Слушайте

Иногда в пылу ссоры мы не замечаем, как конструктивный диалог превращается в перепалку двух неспособных услышать друг друга людей, каждому из которых не терпится высказать все то, что "накипело". Попробуйте во время очередного конфликта выбрать тактику слушателя - дайте любимому возможность выговориться, при этом по-настоящему старайтесь понять и услышать его. Полезна в этом случае привычка переспрашивать: "Правильно ли я поняла, что..." - только делать это нужно искренне, без желчи и сарказма. Такой простой прием может удивить вас своим результатом: иногда оказывается, что причина постоянных ссор - просто-напросто в желании быть услышанным.

3. Оставляйте прошлые ссоры в прошлом

В комедии "О чем говорят мужчины" один из героев заявляет, что у него никогда не будет повода развестись с женой - а все благодаря ее "легкости" и уникальной способности забывать о ссорах и неприятностях. Талант и правда редкий - куда чаще встречается привычка использовать каждый конфликт как повод припомнить любимому все его провинности, от невынесенного накануне мусорного ведра до прошлогоднего флирта на корпоративе. Непроговоренные обиды имеют свойство медленно, но верно подтачивать отношения - а значит, стоит учиться разбираться с ними своевременно и не создавать "копилку претензий", провоцирующих ссоры.

4. Не злоупотребляйте ультиматумами "Либо ты начинаешь помогать мне по дому, либо я бросаю работу!", "Либо мы женимся прямо сейчас, либо расстаемся!", "Или твои друзья - или я!" - если вы часто бросаетесь подобными заявлениями, то учтите, что ультиматумы - прием не только неэффективный, но и весьма коварный: они уместны лишь в редких, крайних случаях, а прибегая к ним постоянно, вы рискуете серьезно испортить отношения с любимым - ни одному мужчине не нравится быть объектом манипуляций.

5. Не повышайте голос

Если вы человек эмоциональный, этот совет может показаться вам трудновыполнимым - для кого-то ссора по определению невозможна без беседы на повышенных тонах и пары-тройки разбитых тарелок. Вот только услышать друг друга в таком случае намного сложнее - не зря говорят, что "тихий голос далеко слышен". Даже если ваш возлюбленный то и дело срывается на крик, не поддавайтесь его примеру - куда лучше взять паузу, дать друг другу возможность перевести дух (например, отправиться в одиночестве на прогулку) и позже спокойно продолжить разговор.

6. Не стремитесь быть всегда правой

Иногда лучшее, что вы можете сделать для решения конфликта, - это не выискивать очередную порцию аргументов, а уступить. Если спор зашел в тупик и превратился в бессмысленную перепалку, простое "Да, наверное, ты прав" сбережет массу сил, времени и нервов. Отказавшись от стремления одерживать победу в каждых дебатах, вы в итоге выиграете в главном, сохранив отношения: не зря ведь говорят, что не тот счастлив, кто прав, а прав тот, кто счастлив.