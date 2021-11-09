Мужское и женское поведение - 6 главных отличий

Мужчины и женщины - абсолютно разные существа. И это совершенно природно. При этом, крайне важно четко понимать, чем конкретно мы отличаемся друг от друга.

Итак, мы представляем список самых ярких отличий в мужском и женском поведении, а также причины, почему так происходит.

1. Мужчины влюбляются быстрее и чаще

Мужчины и женщины воспринимают любовные отношения по-разному потому, что любовные чувства у нас и у них активизируют разные участки мозга.

Мужчины любят глазами. У большинства мужчин главное орудие оценки (в том числе и сексуального) потенциала женщин - глаза. Вот почему мужчины постоянно смотрят на женщин, рассматривают, фантазируют и прочее.

А женщины в это время оценивают потенциал мужчины в качестве долгосрочного партнера, опираясь на память и разум. Во всяком случае на первоначальном этапе отношений.

2. Мужчины хотят секса, женщины - романтики

Для мужчины важен финал во время сексуальных отношений. И ему совершенно не важно, горят ли при этом свечи, пахнет ванилью или жасмином и в какой ты одета бюстгальтер.

3. Мужчины судят по обертке, женщины - по начинке

Как правило, каждая современная женщина помнит то, что мужчина говорил вчера, три недели и три месяца назад. Ей нужно знать, как он относится к детям, добр ли и щедр ли он. Женщина должна знать, как мужчина общается с матерью, где и кем работает, чем занимался в прошлом. Она оценивает его материальное состояние. Только после этого женщина может решить, подходит ли мужчина на роль постоянного партнера.

Женщина словно собирает психологическую головоломку для оценки партнерского потенциала мужчины, мужчина успевает подробно и внимательно рассмотреть женщину.

4. Мужчины живут меньше, чем женщины

По статистике, мужчины в среднем живут на восемь лет меньше, чем женщины. При этом сильные мира сего не любят заботиться о своем здоровье. Многие считают, что сидеть на диетах, ходить по врачам, бросить курить, забыть о пиве и напитках покрепче - это не по-мужски.

5. Женатые мужчины хотят детей

Эксперты утверждают, что в большинстве случаев после свадьбы мужчины первыми начинают разговоры о детях. Природа. И вполне обоснованная цель - продолжить род. При этом часто именно появление ребенка становится причиной развала многих браков. Не выдерживает именно мужчина. Ведь он ожидал появления милого пупсика, а вместе с ним появились бессонные ночи, дикие растраты и горы грязных пеленок.

6. Женщины более терпеливые и выносливые

С высокой температурой, больным горлом и дикой усталостью, многие дамы продолжают героически ходить на работу, да и еще и при полном параде. Потому что на больничный нет времени и денег. А если у мужчины 37,5 - это катастрофа.

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