8 ноября 2021

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10 принципов каждого знака Зодиака

Отношения

09:15

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10 принципов каждого знака Зодиака
Снуд - незаменимая вещица в гардеробе! <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

6 ноября 13:02

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Снуд - незаменимая вещица в гардеробе! - ФОТО
Язык тела мужчины, когда ты ему нравишься

Отношения

6 ноября 12:57

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Язык тела мужчины, когда ты ему нравишься

8 ноября 2021 09:15

10 принципов каждого знака Зодиака

При всем разнообразии типов характера, у каждого знака зодиака свой негласный набор правил и принципов.

В юмористической форме они выглядят так:

Овен

  • Лучше со мной не спорить.
  • Сначала сделаю, потом подумаю.
  • Там где остальные тормозят, я жму на газ.
  • Буду вечно молодым.
  • Делай как я, ведь лучше всё равно не сделаешь.
  • Самое трудное - выслушать собеседника до конца.
  • Упрямство - не порок.
  • Легко контролировать ситуацию, сложнее - свои эмоции.
  • Один овен - хорошо, два овна - много.
  • Первым не нападаю. Но не дай Бог меня задеть.

Телец

  • Не жалко денег на покупку, жалко на гулянку.
  • Не надо мне чужого, не трогай моего.
  • Худой мир лучше доброй ссоры.
  • Не беспокой того, кто хорошо уселся.
  • Лучше красивый диван, чем красивый закат.
  • Еда - штука серьёзная.
  • Ласковый телёнок двух маток сосёт.
  • Когда едешь вторым, экономишь силы.
  • Терпеть не могу одноразовых зажигалок!
  • Дегустатор - вот моё истинное призвание.

Близнецы

  • Я сегодня не такой, как вчера.
  • Кто владеет ситуацией, тот владеет информацией.
  • Один ум хорошо, а два лучше, особенно если оба принадлежат одному человеку.
  • Фигаро тут, Фигаро там.
  • Идея, как и прочие продукты, не должны залеживаться.
  • Один телевизор и телефон в доме - хорошо, а три - лучше.
  • Кто не успел, тот опоздал.
  • Двигаюсь по жизни, как скутер по воде - не углубляясь, зато быстро.
  • На базаре "за базар" не отвечаю.
  • Люблю количество, потому что на качество не хватает времени.

Рак

  • Мой дом - моя крепость.
  • Нянчиться с другими - вот моё истинное призвание.
  • Хорошо бы запастись всем на свете: и терпеньем, и вареньем.
  • Всё приходит к тому, кто умеет ждать.
  • С друзьями встречайся дома, а не в кафе.
  • Ничто так не согревает душу, как вид набитого холодильника.
  • Лучше поднакопить, но достойную вещь купить.
  • Тяжело жить там, где негде спрятаться.
  • Я несу за собой своё прошлое, как заплечный рюкзак.
  • Неужели за двадцать лет можно износить пальто?

Лев

  • Я поведу вас в даль светлую.
  • Лучше оказывать поддержку, чем получить её.
  • Приятные манеры - половина успеха.
  • Солнце светит Львам.
  • Красивая табличка на двери кабинета важнее высокой зарплаты.
  • Люблю хорошо зарабатывать, а ещё больше - тратить.
  • Рояль в доме лучше, чем пианино, пусть даже на нём некому играть.
  • Несмотря на свой приветливый вид, я в душе диктатор.
  • Если делать - так по-большому.
  • Зачем вам солнце, если я с вами????

Дева

  • Терпение и труд всё перетрут.
  • Скромность украшает не только девушку, но и Деву.
  • Каждый живёт для себя, но служит другим.
  • Порядок нужен везде: и в мыслях, и на кухне.
  • Докажи мне строго логически, что мы созданы друг для друга.
  • Криво висящая полка сводит меня с ума.
  • В больших масштабах я теряюсь.
  • Мне трудно извлечь косточки из целого ведра вишни.
  • В каждой Деве живёт первоклассная дама.
  • Мухомору непременно нужно бросаться в глаза, а белому грибу и так хорошо.

Весы

  • Без партнёра - как без рук.
  • Самое противное - спорить.
  • Побеждай, соглашаясь.
  • Принципиальными бывают только дураки.
  • Вовлеку кого угодно во что угодно.
  • Красота спасёт мир.
  • Всё надо делать под настроение.
  • Самое трудное - сделать выбор.
  • Не над всеми "и" надо ставить точки.
  • Я и сама порой не знаю, за белых я или за красных.

Скорпион

  • Жаль, некого ужалить.
  • Каждое событие подобно дивану: в нём должны быть скрытые пружины.
  • Для улыбки должна быть серьёзная причина.
  • Можно освободиться от всего, но не от собственных страстей.
  • Я пою песнь любви на поле битвы.
  • Не всякий выдержит мой взгляд.
  • Мои страсти редко выходят наружу, как и акула редко выплывает на поверхность.
  • Мир пропадает без рыцарей.
  • Не перевелись ещё на земле Отеллы!
  • Я похож на кактус - мой сказочный цветок раскрывается для избранных.

Стрелец

  • Хорошего человека должно быть много.
  • Кому я должен, всем прощаю.
  • Лучший отпуск - кругосветное путешествие.
  • Главное в проблеме - её масштаб.
  • Мой идеал - Иван Царевич.
  • На меня невозможно сердиться.
  • Угрызение совести - что это такое???
  • Обязательность украшает лишь посредственных людей.
  • Беспокоиться заранее глупо, разберёмся по ситуации.
  • Не обязательный человек просто обязан быть обязательным.

Козерог

  • Я не спринтер, и даже не стайер. Я марафонец.
  • И один в поле воин.
  • Не нарушай законы - другому сойдёт, а тебя поймают.
  • Для себя мне нужно очень мало. Моё имущество - это зеркало моих успехов.
  • Жизнь подобна поезду, который на станции прибывает точно по расписанию.
  • Приятно рассуждать о дальних странах, сидя дома.
  • Настоящий Козерог, подобно коньяку, отличается выдержкой.
  • Стоит всю жизнь карабкаться на вершину, чтобы разок плюнуть оттуда вниз.
  • Только я молодею с годами.
  • Я еду - еду, не свищу, а как наеду - не спущу.

Водолей

  • Как скучно быть похожим на других!
  • Если я тебя придумала, стань таким как я хочу.
  • Предрассудки - удел дураков.
  • Будущее просто обязано быть прекрасным.
  • Трудно быть ангелом, но - надо.
  • Доброе намеренье важнее добрых дел.
  • Чтобы стать новатором, нужно сначала забыть о традициях.
  • Секс? В жизни есть дела и поважнее.
  • Сначала друзья, а потом уж семья... Если, конечно, останется время.
  • Нет меня добрее, нет меня бодрее.

Рыбы

  • Посочувствовать важнее, чем помочь.
  • Не могу отказаться от спиртного, как рыба от воды.
  • Порядок придумали скучные люди.
  • Не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра.
  • Мало ли что я могу пообещать...
  • Работать в спешке - то же, что глотать, не прожевывая.
  • Готов понять всех, только не себя.
  • Ива в бурю гнётся, а дуб валится.
  • Всем известно, что я вечно занят, но мало кто знает, чем именно.
  • Не давите на меня, а то ускользну, как рыба из рук!

kapets.net


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