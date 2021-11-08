10 принципов каждого знака Зодиака

При всем разнообразии типов характера, у каждого знака зодиака свой негласный набор правил и принципов.
В юмористической форме они выглядят так:
Овен
- Лучше со мной не спорить.
- Сначала сделаю, потом подумаю.
- Там где остальные тормозят, я жму на газ.
- Буду вечно молодым.
- Делай как я, ведь лучше всё равно не сделаешь.
- Самое трудное - выслушать собеседника до конца.
- Упрямство - не порок.
- Легко контролировать ситуацию, сложнее - свои эмоции.
- Один овен - хорошо, два овна - много.
- Первым не нападаю. Но не дай Бог меня задеть.
Телец
- Не жалко денег на покупку, жалко на гулянку.
- Не надо мне чужого, не трогай моего.
- Худой мир лучше доброй ссоры.
- Не беспокой того, кто хорошо уселся.
- Лучше красивый диван, чем красивый закат.
- Еда - штука серьёзная.
- Ласковый телёнок двух маток сосёт.
- Когда едешь вторым, экономишь силы.
- Терпеть не могу одноразовых зажигалок!
- Дегустатор - вот моё истинное призвание.
Близнецы
- Я сегодня не такой, как вчера.
- Кто владеет ситуацией, тот владеет информацией.
- Один ум хорошо, а два лучше, особенно если оба принадлежат одному человеку.
- Фигаро тут, Фигаро там.
- Идея, как и прочие продукты, не должны залеживаться.
- Один телевизор и телефон в доме - хорошо, а три - лучше.
- Кто не успел, тот опоздал.
- Двигаюсь по жизни, как скутер по воде - не углубляясь, зато быстро.
- На базаре "за базар" не отвечаю.
- Люблю количество, потому что на качество не хватает времени.
Рак
- Мой дом - моя крепость.
- Нянчиться с другими - вот моё истинное призвание.
- Хорошо бы запастись всем на свете: и терпеньем, и вареньем.
- Всё приходит к тому, кто умеет ждать.
- С друзьями встречайся дома, а не в кафе.
- Ничто так не согревает душу, как вид набитого холодильника.
- Лучше поднакопить, но достойную вещь купить.
- Тяжело жить там, где негде спрятаться.
- Я несу за собой своё прошлое, как заплечный рюкзак.
- Неужели за двадцать лет можно износить пальто?
Лев
- Я поведу вас в даль светлую.
- Лучше оказывать поддержку, чем получить её.
- Приятные манеры - половина успеха.
- Солнце светит Львам.
- Красивая табличка на двери кабинета важнее высокой зарплаты.
- Люблю хорошо зарабатывать, а ещё больше - тратить.
- Рояль в доме лучше, чем пианино, пусть даже на нём некому играть.
- Несмотря на свой приветливый вид, я в душе диктатор.
- Если делать - так по-большому.
- Зачем вам солнце, если я с вами????
Дева
- Терпение и труд всё перетрут.
- Скромность украшает не только девушку, но и Деву.
- Каждый живёт для себя, но служит другим.
- Порядок нужен везде: и в мыслях, и на кухне.
- Докажи мне строго логически, что мы созданы друг для друга.
- Криво висящая полка сводит меня с ума.
- В больших масштабах я теряюсь.
- Мне трудно извлечь косточки из целого ведра вишни.
- В каждой Деве живёт первоклассная дама.
- Мухомору непременно нужно бросаться в глаза, а белому грибу и так хорошо.
Весы
- Без партнёра - как без рук.
- Самое противное - спорить.
- Побеждай, соглашаясь.
- Принципиальными бывают только дураки.
- Вовлеку кого угодно во что угодно.
- Красота спасёт мир.
- Всё надо делать под настроение.
- Самое трудное - сделать выбор.
- Не над всеми "и" надо ставить точки.
- Я и сама порой не знаю, за белых я или за красных.
Скорпион
- Жаль, некого ужалить.
- Каждое событие подобно дивану: в нём должны быть скрытые пружины.
- Для улыбки должна быть серьёзная причина.
- Можно освободиться от всего, но не от собственных страстей.
- Я пою песнь любви на поле битвы.
- Не всякий выдержит мой взгляд.
- Мои страсти редко выходят наружу, как и акула редко выплывает на поверхность.
- Мир пропадает без рыцарей.
- Не перевелись ещё на земле Отеллы!
- Я похож на кактус - мой сказочный цветок раскрывается для избранных.
Стрелец
- Хорошего человека должно быть много.
- Кому я должен, всем прощаю.
- Лучший отпуск - кругосветное путешествие.
- Главное в проблеме - её масштаб.
- Мой идеал - Иван Царевич.
- На меня невозможно сердиться.
- Угрызение совести - что это такое???
- Обязательность украшает лишь посредственных людей.
- Беспокоиться заранее глупо, разберёмся по ситуации.
- Не обязательный человек просто обязан быть обязательным.
Козерог
- Я не спринтер, и даже не стайер. Я марафонец.
- И один в поле воин.
- Не нарушай законы - другому сойдёт, а тебя поймают.
- Для себя мне нужно очень мало. Моё имущество - это зеркало моих успехов.
- Жизнь подобна поезду, который на станции прибывает точно по расписанию.
- Приятно рассуждать о дальних странах, сидя дома.
- Настоящий Козерог, подобно коньяку, отличается выдержкой.
- Стоит всю жизнь карабкаться на вершину, чтобы разок плюнуть оттуда вниз.
- Только я молодею с годами.
- Я еду - еду, не свищу, а как наеду - не спущу.
Водолей
- Как скучно быть похожим на других!
- Если я тебя придумала, стань таким как я хочу.
- Предрассудки - удел дураков.
- Будущее просто обязано быть прекрасным.
- Трудно быть ангелом, но - надо.
- Доброе намеренье важнее добрых дел.
- Чтобы стать новатором, нужно сначала забыть о традициях.
- Секс? В жизни есть дела и поважнее.
- Сначала друзья, а потом уж семья... Если, конечно, останется время.
- Нет меня добрее, нет меня бодрее.
Рыбы
- Посочувствовать важнее, чем помочь.
- Не могу отказаться от спиртного, как рыба от воды.
- Порядок придумали скучные люди.
- Не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра.
- Мало ли что я могу пообещать...
- Работать в спешке - то же, что глотать, не прожевывая.
- Готов понять всех, только не себя.
- Ива в бурю гнётся, а дуб валится.
- Всем известно, что я вечно занят, но мало кто знает, чем именно.
- Не давите на меня, а то ускользну, как рыба из рук!
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