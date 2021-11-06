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Язык тела мужчины, когда ты ему нравишься

У женщин, как известно, существует масса способов показать мужчине, что он ей интересен. У мужчин в этом плане все скромнее. Однако скрывать свою симпатию им все равно бесполезно, ведь язык тела способен рассказать все за них.

Итак, существуют семь основных жестов языка тела мужчины, которые дадут тебе понять, что ты ему нравишься.

1. Он пытается привлечь твое внимание. Может, скажем, поправить галстук или отделиться от группы друзей, встать немного обособленно, стараясь, чтобы ты заметила именно его.

2. Он вытягивается перед тобой. Старается стоять ровно, чтобы представить себя в выгодном свете.

3. Он рассматривает тебя.

4. Он расставляет ноги - подобная поза более чем красноречива.

5. Он теребит пуговицу, молнию, завязки куртки и так далее. Другими словами, он хочет поскорее избавиться от одежды.

6. Он постоянно трогает лицо, когда смотрит на тебя. Если он проведет вверх-вниз по щеке, коснется ушей, потрет подбородок - ты, безусловно, ему нравишься.

7. Он дает тебе свое пальто или свитер. Забота о твоем здоровье - вовсе не основная причина, по которой мужчина делает это. Этим жестом он хочет показать остальным, что ты - его дама.

ivona.bigmir.net


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