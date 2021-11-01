13 причин, почему вы должны расстаться с ним сегодня же - ФОТО

На первый взгляд он идеален: обезоруживающе улыбается, одевается со вкусом, хорошо зарабатывает, знает обо всех ваших пристрастиях и готов выполнить любое ваше желание, даже будучи на другом конце света. До тех пор, пока не заканчивается конфетно-букетный период и мистер Биг не превращается в тыкву (в лучшем случае). Если хотя бы один из наших 13 признаков его характеризует - поверьте, он далеко не герой вашего романа.

Рядом с ним вы не уверены в себе

Однажды Ирина Шейк на вопрос о том, почему они с Роналду расстались, ответила: "Я перестала нравиться себе рядом с ним". Не следует путать неуверенность в начале отношений с ощущением дискомфорта, которое возникает, когда вы хорошо друг друга знаете. Если он перестал ценить вас - пора сдать назад. Рядом с ним вы должны чувствовать себя привлекательной и желанной, а не бороться с новыми комплексами.

Он не считается с вашими интересами

Все, что вы делаете, он считает сущей глупостью: он критикует вашу работу, увлечения и друзей. Когда вы делитесь впечатлениями о первом уроке йоги или рассказываете о новом боссе, он либо не воспринимает информацию всерьез, либо совершенно не слушает вас.

Он оскорбляет вас

Или, хуже того, угрожает и поднимает руку. Ни одни отношения не могут строиться на агрессии. Если он позволяет себе грубость по отношению к вам, не стоит ждать и надеяться, что когда-нибудь это изменится.

Он сравнивает вас со своей бывшей девушкой

Пусть в шутку, но он нередко упоминает: "Даже моя бывшая себя так не вела". Или, например, тонко подмечает: "Вот у ... была отличная фигура. У тебя, конечно, тоже ничего".

Он манипулирует вами

Часто, не разобравшись в ситуации, он обижается и начинает игнорировать вас или относиться слишком холодно. Таким образом он вами манипулирует и хочет, чтобы вы искупили свою вину, тысячу раз извинившись перед ним. И даже если проступок совершил он, ситуация повернется так, что виноватой снова окажетесь вы.

Он завидует вам

Вы обожаете свою работу, у вас отличная семья и друзья, вы ни на что не жалуетесь. А вот у него что-то пошло не так. И вместо того, чтобы постараться решить проблему, он говорит: "Ну, конечно, тебе грех жаловаться, у тебя все в жизни прекрасно". Завистливый мужчина намного страшнее завистливой подруги.

Он провоцирует вас

Он припоминает ваших бывших, которые давно забыты, пытается заставить вас ревновать - будь то официантка или ваша подруга, - подсматривает, от кого вам пришло сообщение, и обязательно говорит: "Опять со своими парнями переписываешься". Возможно, ему не хватает острых ощущений или он вам не доверяет. Но если повода для переживаний нет, а он все равно продолжает провоцировать вас - не стоит тратить на него время.

Он пытается вас изменить

Сначала он называет вас самой безупречной женщиной на земле, а затем начинает лепить из вас богиню. Покупает абонемент в спортзал, пытается вмешаться в ваш гардероб, постоянно высмеивая наряды, требует изменить стрижку и не смеяться так громко. Интересно, что как только вы становитесь идеальной, ему больше неинтересно продолжать отношения.

Он не держит слово

Он постоянно обещает, но не делает. Он клянется, что будет внимательным и "больше такого не повторится", но снова забывает о том, что говорил пару часов назад. Вы уже два месяца ждете, что он прибьет вешалку в коридор и купит билет на оперу, на которую вы так и не сходили на годовщину, ведь он снова об этом забыл.

Он не считается с вашим мнением

Он никогда не прислушивается к вашим советам и игнорирует просьбы. Когда вы пытаетесь поделиться с ним переживаниями по какому-либо поводу, он лишь отмахивается и говорит: "Не бери в голову", а когда выражаете свою позицию, прерывает на полуслове: "Я лучше знаю".

У вас нет личного пространства

Он контролирует вас во всем: следит по геолокации смартфона, где вы находитесь, всегда уточняет, где вы будете сегодня вечером, и обижается, если вы не берете его с собой на встречу с подругами. Он хочет быть единственным человеком в вашей жизни и ревнует даже к родственникам.

Он не заботится о вас

Ему все равно, если вы лежите с отравлением или насморком: он забывает купить лекарства или ему просто лень выйти в аптеку. Он никогда не интересуется, как ваши дела, даже если видит, что вы расстроены. Если вы просите сделать вам чай после тяжелого дня, то обычно встречаете отказ и мимолетное: "Прости, я тоже очень устал".

От него не исходит инициативы