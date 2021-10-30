У вас не сложатся никакие отношения, пока вы не узнаете о человеке эти 8 вещей

Для серьезных и длительных отношений есть определенные моменты, которые просто обязательно знать о своем партнере.

1. Как он обращается с деньгами.

Важно понимать, как человек тратит свои деньги, есть ли у него долги, привык ли он брать в долг, умеет ли экономить. Хотя не во всех семьях общий бюджет, все равно у вас будут общие траты, потому нужно заранее знать, на что рассчитывать.

2. Что он думает о детях.

Даже если вы еще не думаете о детях, это важная тема для обсуждения. Возможно, ваш партнер вообще категорически не хочет детей, а вы в принципе мечтаете об этом. Тогда лучше обсудить это сразу и не надеяться, что кто-то из вас передумает.

Если вы оба хотите детей, то стоит обсудить, как принципиально вы хотите их воспитывать: будете ли прививать какую-то религию? Какое планируете дать образование? Кто будет заниматься ребенком?

Не бойтесь, что это слишком серьезные темы для разговора. Чем быстрее вы определите, как вы смотрите на будущее, тем увереннее будете в своих отношениях.

3. Какие у него религиозные и политические взгляды.

Для некоторых людей это совершенно неважные темы, тогда как для других могут быть жизненными принципами. Одни люди могут быть совсем не религиозны на первый взгляд, но потом вдруг хотят обязательно крестить ребенка в церкви. Все эти моменты лучше выяснить сразу.

4. Как он видит свою жизнь.

У вас должны быть одинаковые ожидания и пожелания для вашего будущего, если вы собираетесь строить его вместе. Хочет он путешествовать или сидеть дома? Готов ли он переехать? Какие у него цели? Не мешают ли они вашим целям?

5. Какое значение для него имеют секс и интим?

Может, он считает переписку с бывшим изменой? Или не считает эмоциональную измену настоящей изменой? Как часто он хочет заниматься сексом?

6. Как он следит за своим здоровьем.

Вы должны быть в курсе его хронических заболеваний и рисков для здоровья, чтобы понимать, что может случиться. Также желательно иметь одинаковый подход к здоровому образу жизни.

7. Его потребность в личном пространстве.

Открыто обсудите ваши личные границы, личное время для каждого в отношениях, встречи с друзьями и родными.

8. Как он ведет себя в ссоре.

Лучше заранее знать, что когда начинается ссора, ему лучше уйти и побыть одному, чтобы потом вы не принимали это на личный счет.

Чтобы отношения сложились, нужно больше, чем просто любовь. Важно то, насколько вы подходите друг другу и умеете честно и открыто обсуждать важные темы.

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