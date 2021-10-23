Какие фразы и слова родителям давно пора вычеркнуть из своего лексикона

Слова вылетают изо рта еще до того, как вы успеваете их обдумать. Вы находитесь под давлением, опаздываете, вы устали или разозлились. Но потом вы действительно сожалеете о том, что сказали что-то своему ребёнку, не подумав.

Мы хотим перечислить некоторые фразы, которые совсем не помогают ситуации, а наоборот всё ухудшают.

"Потому что я так сказала"

Этот тип установления границ - форма авторитетного воспитания детей. Он может в будущем привести к поведенческим проблемам. Он также порождает плохое общение и заставляет вашего ребенка гадать, почему он может или не может что-то делать.

Например, если ваш ребенок требует еще немного времени на мультики, вам лучше объяснить причину своего "нет". Лучше чётко объяснить: "Ты сегодня уже час смотрел телевизор, и я хочу, чтобы мы вышли на улицу и отдохнули от гаджетов".

"Я не злюсь, я разочарована"

Гнев - это совершенно здоровая реакция, и ваши дети должны знать это. Когда вы говорите своему ребенку, что вы злитесь и вам нужно пять минут, чтобы успокоиться, это учит его использовать аналогичные методы саморегуляции, когда злится он.

Более того, если вы скажете, что разочаровались, это означает, что ребенок почему-то недостаточно хорош или не смог оправдать ваши ожидания. И, скорее всего, это не приведет к изменению поведения.

Испытываете раздражение из-за того, что ребенок не убрал комнату, хотя вы это обсуждали? Попробуйте: "Я злюсь, что ты не нашел времени, чтобы убрать за собой после того, как мы об этом поговорили".

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