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Может ли «бизнес-леди» быть счастлива с «сантехником» — мнение коуча

Креативный редактор блога "Будь с мужиком" Владимир Баранов подсказал женщинам, на что обращать внимание при выборе партнера. Во-первых, считает он, это должна быть готовность взять ответственность за нее в материальном плане.

"Представьте, что в старые времена крестьянин не вышел в поле, охотник не пошел охотиться - решил на диване полежать и послушать трансляцию пещерного футбола. Что будет? Автоматическое вымирание семьи от голода", - цитирует эксперта "Пятый канал".

Кроме того, по мнению коуча, мужчина должен иметь жилье, хотя бы съемное, и автомобиль. А вот если у влюбленных неравное социальное положение, им, уверен Баранов, может быть нелегко.

"Как бы я ни хотел вас успокоить, все равно будут проблемы. Во-первых, с вашей стороны будет определенное презрение: женщина и всего достигла. А самое страшное - он никогда не простит, что вы приняли его таким. Рано или поздно он все равно изменит вам с продавщицей хот-догов, потому что для нее он будет изначально королем, а для вас он Вася-сантехник",- сказал эксперт.

wmj.ru


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