В браке Вячеслава и Екатерины Малафеевых царила полная идиллия, несмотря на проблемы с дочерью футболиста. Однако в отношениях супругов наступил кризис. В личном блоге Екатерина рассказала, что они взяли паузу. Причину такого решения супруга спортсмена раскрывать не стала, а экс-вратарь сборной России по футболу воздержался от комментариев.

"Мы со Славой уже неделю не живем вместе... Взяли паузу. Что будет дальше, я не знаю..." - рассказала о кризисе в семье Малафеева. По ее словам, для нее это было непростым решением и со временем она все же расскажет подробнее обо всем, что происходит у них с мужем.

wmj.ru