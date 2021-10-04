4 октября 2021

отправить статью
Жена известного футболиста рассказала о кризисе в семье <span class="color_red">- "Не живем вместе"</span>

Отношения

12:19

  • 118
Жена известного футболиста рассказала о кризисе в семье - "Не живем вместе"
5 самых лучших отцов среди знаков Зодиака

Отношения

11:27

  • 169
5 самых лучших отцов среди знаков Зодиака
Могут ли старые джинсы предупредить о риске развития диабета

Здоровье

10:14

  • 155
Могут ли старые джинсы предупредить о риске развития диабета

4 октября 2021 12:19

Жена известного футболиста рассказала о кризисе в семье - "Не живем вместе"

В браке Вячеслава и Екатерины Малафеевых царила полная идиллия, несмотря на проблемы с дочерью футболиста. Однако в отношениях супругов наступил кризис. В личном блоге Екатерина рассказала, что они взяли паузу. Причину такого решения супруга спортсмена раскрывать не стала, а экс-вратарь сборной России по футболу воздержался от комментариев.

"Мы со Славой уже неделю не живем вместе... Взяли паузу. Что будет дальше, я не знаю..." - рассказала о кризисе в семье Малафеева. По ее словам, для нее это было непростым решением и со временем она все же расскажет подробнее обо всем, что происходит у них с мужем.

wmj.ru


Просмотров: 118

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

11:27

  • 169
5 самых лучших отцов среди знаков Зодиака

Отношения

2 октября 17:56

  • 797
Без макияжа и в обнимку с Матвеевым: Боярская выложила честное селфи - ФОТО

Отношения

2 октября 10:12

  • 564
Топ-3 главных нарциссов по знаку Зодиака