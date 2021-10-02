Топ-3 главных нарциссов по знаку Зодиака

Оказывается, что на размер "короны на голове" влияет знак Зодиака.

1.Лев

Львы обожают показывать и доказывать свою исключительность во всем. Они самолюбивы, властны и надменны по отношению к окружающим. Не зря в природе, принято считать львов царями среди зверей. Львы любят беспрекословное повиновение, когда с ними соглашаются и слушают не перебивая.

2. Рыбы

Умение любить себя дано Рыбам с рождения. Чтобы построить любые отношения с представителями этого знака, нужно идти у них на поводу и хвалить их. Рыбы любят любоваться собой. Даже не имея на то причин, они найдут в себе уникальность и превознесут ее.

3. Весы

Весы обожают все красивое. И было бы странно, если бы эта любовь к красоте не распространялась на них самих. Нарцисс в поисках красоты - страшная сила, именно поэтому Весы могут тратить неимоверное количество сил, времени и денег в поисках новой модной сумки или помады определенного оттенка.