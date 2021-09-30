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Дженнифер Энистон призналась в том, что она готова к новым отношениям

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Дженнифер Энистон призналась в том, что она готова к новым отношениям
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30 сентября 2021 11:09

Дженнифер Энистон призналась в том, что она готова к новым отношениям

После того, как известная актриса развелась в 2018 году с Джастином Теру, она так и не встретила новую любовь.

Но, тем не менее, совсем недавно Дженнифер призналась, что теперь она готова к новым отношениям и полностью открыта для них!

52-летняя актриса отметила, что пришло наконец-то то самое время, когда она снова готова делить себя с кем-то другим! Тем не менее, она подметила, что, несмотря на свою готовность к новым знакомствам, регистрироваться в приложениях для знакомств наподобие Rayas или Tinder она не собирается.

Рассказала Дженнифер и о том, какие именно качества она особенно ценит в партнере - это доброта к людям, щедрость, юмор, работоспособность, умение непринужденно вести разговор и уверенность, но не дерзость.

А еще, как выяснилось, для нее очень важно, чтобы первый поцелуй оказался максимально хорошим! Так что слухи о романе Дженнифер с Дэвидом Швиммером, ее давним коллегой по сериалу "Друзья", все-таки не подтвердились, более того, и Дженнифер, и Дэвид от души над ними посмеялись!

myjane.ru


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