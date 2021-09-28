Какой знак Зодиака вам следует избегать?

Спокойные Девы вряд ли смогут понять и уж тем более разделить постоянную тягу Стрельцов к приключениям. К тому же мечта каждого Стрельца - совершить кругосветное путешествие. В свою очередь, Девы не любят переезжать с места на место, предпочитая домашний уют.

Весы всю жизнь стремятся к равновесию и спокойствию, тогда как Раки с завидной регулярностью любят устраивать "эмоциональные бури", чтобы почувствовать "всю остроту жизни". Поэтому в данных отношениях вряд ли возможна гармония.

У этих знаков Зодиака слишком много общего, поэтому в отношениях вам не избежать соперничества. Кроме того, во время конфликтов ни один из вас не захочет пойти на компромисс, поэтому даже самая незначительная ссора может привести к неприятным последствиям.

Активная жизненная позиция Стрельцов противоречит спокойным и прагматичным Тельцам. При этом вы вряд ли сможете вести конструктивный диалог на тему семейного бюджета, все потому, что Тельцы крайне прижимисты и никогда не совершают спонтанных покупок, в то время как Стрельцы любят побаловать себя "милыми безделушками", которые нужны лишь для того, чтобы поднять им настроение.

Козероги несовместимы с Овнами

Оба этих знака не умеют идти на компромисс, и, как следствие, у них вряд ли получится создать гармоничную пару. К тому же Козероги никогда не смогут до конца открыть свои чувства Овнам, а те, в свою очередь, будут воспринимать это как проявление слабости и демонстративно подчеркивать свое снисходительное отношение к партнеру. Данный факт будет еще больше раздражать Козерогов.

Водолеи несовместимы со Скорпионами

Несмотря на видимое спокойствие, Водолеям порой свойственно проявление слишком ярких эмоций. И как следствие - в порыве чувств они могут наговорить лишнего партнеру, после чего быстро извиниться за свою вспышку гнева. И конфликт действительно можно было бы считать исчерпанным, если бы не одно "но" - Скорпионы не умеют прощать.

Рыбы несовместимы с Водолеями