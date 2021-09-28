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28 сентября 2021 10:23

Какой знак Зодиака вам следует избегать?

По мнению астрологов, объяснить, почему вы не можете найти общий язык с некоторыми людьми, крайне просто: их знак Зодиака категорически не подходит вашему. Чтобы не тратить драгоценное время на ненужные конфликты с людьми, запомните знаки Зодиака, представителей которых вам точно стоит избегать.

Овен несовместим с Рыбами

Рыбы по праву считаются одним из самых чувствительных знаков Зодиака, поэтому неудивительно, что прагматичный Овен, который редко показывает свои эмоции и уж тем более не любит проявлять их на публике, не сможет найти взаимопонимание с ранимыми Рыбами, нуждающимися в сопереживании.

Телец несовместим с Близнецами

По свой природе Тельцы крайне расчетливы и редко позволяют себе отклоняться от намеченного плана, тогда как Близнецы, наоборот, крайне спонтанны и могут в последний момент изменить свое решение на противоположное. Поэтому неудивительно, что между этими знаками Зодиака так часто возникают конфликты.

Близнецы несовместимы с Девами

Девы не любят, когда кто-то нарушает их привычный уклад жизни и уж тем более вмешивается в их планы, а поскольку это еще и один из самых требовательных знаков Зодиака, "спонтанным" Близнецам будет очень сложно ужиться со столь прагматичными натурами.

Раки несовместимы с Козерогами

Поскольку Раки очень эмоциональны, в первую очередь в своих партнерах они ищут сочувствие и сопереживание. Но от Козерогов вы этого вряд ли дождетесь. Они не любят показывать свои эмоции и стараются скрыть привязанность к партнеру, что еще больше ранит сверхчувствительных Раков.

Львы несовместимы с Весами

В отличие от Весов, Львы очень любят внимание и стараются привлечь его всеми возможными способами. Именно борьба за "место под солнцем" может стать главной причиной конфликтов между этими знаками Зодиака. Особенно если учесть, что больше всего Весы ценят в своих партнерах скромность.

Девы несовместимы со Стрельцами

Спокойные Девы вряд ли смогут понять и уж тем более разделить постоянную тягу Стрельцов к приключениям. К тому же мечта каждого Стрельца - совершить кругосветное путешествие. В свою очередь, Девы не любят переезжать с места на место, предпочитая домашний уют.

Весы несовместимы с Раками

Весы всю жизнь стремятся к равновесию и спокойствию, тогда как Раки с завидной регулярностью любят устраивать "эмоциональные бури", чтобы почувствовать "всю остроту жизни". Поэтому в данных отношениях вряд ли возможна гармония.

Скорпионы несовместимы со Львами

У этих знаков Зодиака слишком много общего, поэтому в отношениях вам не избежать соперничества. Кроме того, во время конфликтов ни один из вас не захочет пойти на компромисс, поэтому даже самая незначительная ссора может привести к неприятным последствиям.

Стрельцы несовместимы с Тельцами

Активная жизненная позиция Стрельцов противоречит спокойным и прагматичным Тельцам. При этом вы вряд ли сможете вести конструктивный диалог на тему семейного бюджета, все потому, что Тельцы крайне прижимисты и никогда не совершают спонтанных покупок, в то время как Стрельцы любят побаловать себя "милыми безделушками", которые нужны лишь для того, чтобы поднять им настроение.

Козероги несовместимы с Овнами

Оба этих знака не умеют идти на компромисс, и, как следствие, у них вряд ли получится создать гармоничную пару. К тому же Козероги никогда не смогут до конца открыть свои чувства Овнам, а те, в свою очередь, будут воспринимать это как проявление слабости и демонстративно подчеркивать свое снисходительное отношение к партнеру. Данный факт будет еще больше раздражать Козерогов.

Водолеи несовместимы со Скорпионами

Несмотря на видимое спокойствие, Водолеям порой свойственно проявление слишком ярких эмоций. И как следствие - в порыве чувств они могут наговорить лишнего партнеру, после чего быстро извиниться за свою вспышку гнева. И конфликт действительно можно было бы считать исчерпанным, если бы не одно "но" - Скорпионы не умеют прощать.

Рыбы несовместимы с Водолеями

Как Рыбы, так и Водолеи - знаки сверхчувствительные, поэтому, чтобы построить гармоничные отношения, им нужны партнеры, которые будут прагматичными и безэмоциональными, иначе есть вероятность погрязнуть в переживаниях друг друга.

elle.ru


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