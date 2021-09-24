Возврат к полноценной жизни после романа с абьюзером: 5 правил

В абьюзивных отношениях партнер систематически нарушает личные границы другого,

Методы абьюзера известны: он обвиняет своего избранника во всех неудачах, устраивает ему эмоциональные качели между горячей любовью и такой же горячей ненавистью, устраивает тотальный контроль, критикует, газлайтит, необоснованно ревнует и бывает агрессивным вплоть до физического насилия (впрочем, часто не переходит последнюю грань).

Издание Marie Claire перечислило 5 правил возврата к полноценной жизни после романа с абьюзером.

Первое правило - осознать и принять ситуацию. Чувство вины, сожаления и даже жалости к агрессору могут преследовать вас после расставания, тоска по сильным эмоциям может даже вернуть в токсичные отношения. Примите, что абьюзера нельзя исцелить, и вспомните, почему вы расстались.

Второе - отпустить прошлое. Как бы ни было трудно, нужно настроиться на новую главу жизни, постараться простить себя. В этом может помочь психотерапевт. Сосредоточьтесь на том, чтобы перестать делать абьюзера центром своей жизни.

Проработать травму, дать себе на это время. Не стоит начинать новые отношения сразу после разрыва, пока вы не поймете глубинные причины произошедшего и не проработаете свои травмы - тоже, возможно, с психологом.

Позаботиться о себе. Займитесь хобби, которое раньше не позволяли себе, потратьте на себя время и деньги, задайтесь вопросом, чего вам хочется: одиночества? дружеских встреч? ремонта?

Шаг пятый - открыться для новых отношений. Когда вся предыдущая работа над собой сделана, не стоит бояться нового романа. Позвольте себе сомневаться и бояться, но не позволяйте сомнениям и страхам украсть у вас шанс на здоровый союз, в котором вас будут любить и уважать.