Один красный флаг, которого терапевт хочет, чтобы вы остерегались в отношениях

Независимо от того, начинаете ли вы встречаться с кем-то новым или ваши текущие отношения развиваются, всегда полезно следить за красными флажками - и действовать осторожно, когда они появляются.

У каждого есть свои личные красные флажки. Но, по словам психотерапевта Аннет Нуньес, есть один красный флаг, который никак нельзя игнорировать. WomanEL хочет вам о нём рассказать.

Один большой красный флаг, которого нужно остерегаться

Здоровые отношения сводятся к взаимности, иначе говоря, взаимным уступкам. Если вы отдаете больше, чем получаете обратно, это красный флаг.

Другими словами, оба человека должны равномерно отдавать и получать в отношениях. И ни один из них не должен давать больше, чем он получает, или получать больше, чем он даёт.

Отсутствие баланса может привести к односторонним отношениям или потенциально созависимым.

Как распознать и что делать

Чтобы обнаружить такое неравное распределение, требуется определенный уровень честности с самими собой. Если у вас есть предчувствие, что вы вкладываете многое и не получаете много взамен, доверяйте этому чувству.

Вот несколько простых примеров дисбаланса:

- Вы инициируете все ваши общие планы.

- Только вы идёте первой на контакт после ссоры.

- Вы гораздо более открыты и готовы к общению, чем партнер.

Как и в случае с любыми другими проблемами в отношениях, общение является ключевым моментом. Если партнёр хорошо отреагирует, если вы скажите, что чувствуете дисбаланс, поздравляем!

Нуньес считает, что отношения будут проходить разные стадии, и бывают случаи, когда одному партнеру приходится опираться на другого больше, чем обычно. Но в случае постоянного дисбаланса, который оставляет одного человека истощенным, подавленным и оставленным без внимания, это нельзя и не следует игнорировать.

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