Как мы общаемся друг с другом - Женский и мужской подход

Часто мужчин раздражает женская болтливость, а женщин, в свою очередь, мужская отстраненность. Читай, чем мужской подход в общении отличается от женского.

Итак, существует несколько отличий мужского поведения в общении от женского:

1. Мозг мужчины, в отличие от мозга женщины, не снабжен характерным участком, отвечающим за речь.

2. Для мужчины определяющим является содержание разговора. Для женщины - его потаенный смысл и эмоции, с которыми он подается.

3. Мужчины произносят конкретные слова и формулировки. Женщины - образные и эмоциональные.

4. Мужчины с благодарностью принимают женское молчание. Для женщины наградой за любой труд является общение.

5. Мужчинам необходимы четкие слова для того, чтобы принять быстрое решение. Женщины получают удовольствие от непосредственного процесса общения.

6. Мужчины говорят буквально, а женщины - образно. Поэтому женщины используют поэтические формы в общении, которые мужчина, в силу не эмоциональности, воспринимает всерьез.

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