25 августа 2021

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Молодая жена Венсана Касселя поздравила его с годовщиной свадьбы <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Молодая жена Венсана Касселя поздравила его с годовщиной свадьбы - ФОТО
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25 августа 2021 17:42

Молодая жена Венсана Касселя поздравила его с годовщиной свадьбы - ФОТО

Венсан Кассель и Тина Кунаки уже пять лет вместе, три из которых в браке. Разница в 30 лет никак не смущает супругов, и они часто делятся совместными фотографиями в соцсетях. 24-летняя возлюбленная актера поздравила его с годовщиной свадьбы и разместила несколько общих кадров.

"Мое любимое место. С годовщиной нас! Я люблю тебя навсегда",- подписала снимки модель. 54-летний Кассель поздравил супругу в ответ общим фото.

Годовщину возлюбленные проводят порознь. Кунаки отдыхает с братом и друзьями на Ибице, а Кассель занят на съемках сериала в Великобритании. У супругов есть двухлетняя дочь Амазони, лицо которой они до сих пор не показывают. Также у Венсана двое дрчерей от предыдущего брака с Моникой Белуччи - 16летняя Дева и 11-летняя Леони. Молодая супруга актера нашла общий язык с его детьми от предыдущего брака и часто проводит с ними время.


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