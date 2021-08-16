5 мужских фраз, на которые обижаются женщины

Порой мужчины не задумываясь произносят слова, которые могут сильно расстроить или разозлить любую женщину. Мы предлагаем тебе узнать, что это за фразы.

Итак, существует несколько стреднестатистических мужских неуместных выражений, которые обижают женщин:

У моей мамы это получается лучше

И совсем не важно, что конкретно у его мамы получается лучше. Важно то, что он сравнивает тебя с другой женщиной, а это способно взбесить любую представительницу слабого пола, которая хочет быть для своего мужчины идеальной и уникальной во всем.

Ты же на диете

Для любой женщины с мужского языка это переводится как: "Ты же и так толстая, куда тебе еще, если уже пытаешься делать вид, что сидишь на диете - хотя бы делай это правдоподобно".

Мне нужно личное пространство

Ну конечно, сначала ты пойдешь пить пиво с друзьями, потом каждую неделю будешь уходить в походы на выходных, а потом внезапно скажешь, что почему-то чувства остыли и ты больше не ощущаешь того, что было раньше. Интересно, не от большого ли количества личного пространства это произошло.

Я не обязан тебе ничего объяснять

Когда вы находитесь в доверительных отношениях, то, как правило, в них принято обсуждать все друг с другом. Когда же мужчина при этом внезапно отрекается от своей ответственности за разъяснения той или иной ситуации для женщины - это всерьез заставляет задуматься о несерьезности отношений в целом.

Прежняя стрижка мне нравилась больше

Ужасно жестокая фраза. Во-первых, потому, что женщина уже подстриглась и поменять прическу на прежнюю сможет не раньше, чем через несколько месяцев. Ну а во-вторых - это заставляет задуматься о том, что мужчина в целом считает тебя некрасивой и неухоженной.

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