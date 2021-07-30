Почему иметь лучшего друга — полезно для вашего здоровья

В разных социологических исследованиях под этим словом понимают разные вещи. Другом могут называть коллегу на работе, с которым вы обедаете, подругу, с которой весело ходить на вечеринки, или человека, с которым вы близко общались в студенческие годы или сидели за одной партой в школе. В последнем научном исследовании дружбы, опубликованном в журнале Child Development, ученые доказали пользу именно от близкой дружбы в подростковом возрасте.

Что говорят ученые о пользе дружбы?

Дружба в подростковом возрасте влияет на ментальное здоровье человека в будущем. В исследовании участвовали 169 человек разных национальностей и разного уровня достатка. Ученые опрашивали испытуемых, когда им было 15, 16 и 25 лет. У молодых людей, у которых в 15 и 16 лет был друг, в 25 лет отметили низкий уровень тревожности и меньшую склонность к депрессии, чем у тех, у кого не было близкого приятеля. "Нас не удивило, что дружба в подростковом возрасте - это важно. Нас удивило то, как она формирует состояние психики человека в будущем", - прокомментировала научную работу Рэйчел Нарр, автор исследования.

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