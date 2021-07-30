Почему иметь лучшего друга — полезно для вашего здоровья

Что в науке понимают под словом "друг"?
В разных социологических исследованиях под этим словом понимают разные вещи. Другом могут называть коллегу на работе, с которым вы обедаете, подругу, с которой весело ходить на вечеринки, или человека, с которым вы близко общались в студенческие годы или сидели за одной партой в школе. В последнем научном исследовании дружбы, опубликованном в журнале Child Development, ученые доказали пользу именно от близкой дружбы в подростковом возрасте.
Что говорят ученые о пользе дружбы?
Дружба в подростковом возрасте влияет на ментальное здоровье человека в будущем. В исследовании участвовали 169 человек разных национальностей и разного уровня достатка. Ученые опрашивали испытуемых, когда им было 15, 16 и 25 лет. У молодых людей, у которых в 15 и 16 лет был друг, в 25 лет отметили низкий уровень тревожности и меньшую склонность к депрессии, чем у тех, у кого не было близкого приятеля. "Нас не удивило, что дружба в подростковом возрасте - это важно. Нас удивило то, как она формирует состояние психики человека в будущем", - прокомментировала научную работу Рэйчел Нарр, автор исследования.
Один старый или сто новых в фэйсбуке?
В современных реалиях у подростков есть склонность гнаться за популярностью, а не за общением. Тысячи подписчиков в фэйсбуке и инстаграме могут заменить им одного настоящего друга - и это неправильно. Психолог Тим Кассер взялся исследовать эту тему и доказал, что люди, которые гонятся за количеством друзей, позже чувствуют себя менее счастливыми, чем те, кому достаточно одного, но очень близкого приятеля.
Дружба против хронических заболеваний?
Профессору психологии Мичиганского университета Биллу Чопику удалось доказать связь дружеских отношений с протеканием хронических заболеваний. В ходе исследовании с 280 тысячами человек стало ясно, что в зрелом возрасте хронические болезни протекают слабо, если у вас есть хороший друг. Здесь опять же важно качество общения: поверхностные друзья, при встрече с которыми неприлично плакать, хвастаться или заливаться смехом, - не считаются.
elle.ru