ТОП-4 причины, почему мужчины игнорируют женщин, которые им нравятся

Порой ты можешь очень нравиться мужчине, но при этом он не спешит начинать отношения. Читай о причинах, по которым сильный пол в таких случаях боится своих чувств.

Итак, существует четыре причины, помогающие понять, почему мужчина боится своих чувств к понравившейся женщине.

Недостаточная идеальность

Да, мужчина может быть не уверен в своей безупречной идеальности относительно тебя. Он может быть слишком влюбленным и осознающим, что недостаточно для тебя хорош. Или, напротив, ощущает, что влюблен еще не до конца, а значит можно найти эту неидеальность в объекте симпатии, с целью охлаждения своего пыла. В любом случае "несовершенность" кого-либо из вас может стать фактором избегания дальнейших отношений.

Не готов быть отвергнутым

Распространенная проблема неуверенных в себе мужчин с заниженной самооценкой. Ты ему понравилась, но он так боится, что не сможет произвести на тебя должного впечатления, что в принципе решает заморозить свои чувства. Решением ситуации в данном случае может стать только твое желание проявить инициативу первой.

Неуверенность в надобности отношений

Так называемое "и хочется, и колется", когда мужчина не уверен в том, что в данный момент жизни ему нужны отношения. И если он является действительно порядочным человеком, то и не начинает этих отношений, чтобы в будущем не совершить в них еще больших ошибок.

Ведение хитрой игры

Самый приятный вариант для женщины, когда мужчина игнорирует ее нарочито, предлая таким образом поиграть в недоступность для усиления эффекта симпатии. Как правило, такие игры заканчиваются бурными романами. Так что выбор за тобой.

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