Как заставить мужчину делать то, что ты хочешь

Не надо пилить его, не надо ссориться, жаловаться, кричать или плакать. Серьезно. Все, что нужно - это немного обаяния, которое может дать только женщина. Причем даже самые умные из нас не боятся прибегать к подобным методам. Вот их советы:

1. Попробуйте метод "принцессы в беде".

"Когда я хочу, чтобы парень что-то сделал для меня, я веду себя крайне мило и наивно. Я едва не строю глазки как "кот в сапогах", но это работает! И хотя я не наивная, я веду себя так, немного подслащивая все, что я говорю ему или делаю".

2. Дайте ему то, что он любит.

"Мой парень любит сюрпризы (хоть и не признается), поэтому я всегда подготовлена. Если я хочу, чтобы он сходил со мной куда-то, или чтобы помог с уборкой, я сначала выбираю что-то для него. Просто небольшой продуманный подарок - и он мой должник на остаток вечера".

3. Заставьте его думать, что это была его идея.

"Сам факт, что ты словно сдаешься и позволяешь ему думать, что он победил - лучший способ добиться своего".

4. Будьте просто очень вежливы.

"Это может прозвучать странно, но я просто очень сильно прошу парня о том, что мне нужно. Я просто говорю ему, насколько это важно для меня, и обещаю, что потом отплачу ему тем же. Как он может сказать на это "нет"?

5. Похвалите его.

"Я стараюсь задобрить его комплиментами и похвалой, и желательно начинать с самого утра, чтобы это не было слишком очевидно. К концу дня он уже в хорошем настроении, чувствует себя едва не богом, и как тогда он сможет отказать девушке, которая целый день давала ему то, что ему нужно?"

6. Начните с долгого поцелуя.

"Да, может быть это сразу намекает на то, что вам что-то от него нужно, но все равно это очень мило, да и какой парень сможет отказать девушке, которая его так целует?"

7. Чтобы получать, нужно давать.

"Я готовлю ему ужин, и тогда он сам моет после нас посуду. Или заказываю на дом пиццу, и тогда в следующий раз он ведет меня в ресторан. Видя, как я проявляю инициативу, он понимает, что хочет отвечать мне тем же".

cluber.com.ua