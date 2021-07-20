ТОП-3 типа семейных ссор и как с ними бороться

В каждой семье случаются разногласия, некоторые небольшие, некоторые масштабные. Существует три самых распространенных причины для начала ссоры между супругами.

1. Вынеси мусор, вымой тарелку, ты никогда и ни в чем не помогаешь

Конечно же подобные слова, сказанные в резком тоне, вызывают собой скандалы. Однако решение проблемы есть. Во-первых, избавься от слов "никогда" и "всегда" в своей речи в такой момент, так как они показывают партнеру, что бессмысленно пытаться исправить ситуацию, если по твоему он и так никогда этого не делал. Во-вторых, говори все спокойным тоном, без назиданий, а в качестве просьбы, тогда муж действительно захочет помочь, а не будет чувствовать себя подневольным провинившимся во всем человеком.

2. Ты сделаешь так, как я сказала, я уже приняла это решение

Никогда не принимай никаких обязательств и не договаривайся с кем-то о важных совместных делах, не посоветовавшись с супругом. Не бойся показаться подневольной женой. Просто вас в браке двое, соответственно, и все проблемы и обязанности вы должны делить на двоих и перед тем - обсуждать их. В противном случае, у супруга могут развиться серьезные комплексы своей бесправности в браке.

3. Ты такой же, как твой отец/мать/брат

Нападение во время ссоры на родных и близких друг друга - фатальная ошибка обоих супругов. Этот спор не закончится никогда, ведь у каждого из вас существует какой-то родственник, который не по душе другому. Важно помнить, что это нормально и никто не обязан бесприкословно нравиться всем. Именно поэтому ты вышла замуж за конкретного человека, а не его семью. Да, твой муж при этом сын своих родителей, однако сам при этом принимает жизненные решения, так что если и хочешь поругаться, то ругай его, а не свекра со свекровью и решайте все вопросы наедине друг с другом.

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