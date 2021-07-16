Краткий словарь общения с Весами

Весы - большие милахи, они всегда за все хорошее и против всего плохого. Правда, что такое хорошо и что такое плохо, нужно обговорить заранее, прежде чем вы пуститесь вместе покорять мир. Переговоры с ними, как правило, легки и приятны, вам даже покажется, что вы переубедили оппонента и все идет по плану. Но только вопрос, по чьему именно плану, остается открытым. Предлагаем вам сокращенный словарь для переговоров с Весами, чтобы вы не попались на удочку главных милах зодиака. Или попались - это уж как вам нравится.

"Нет" = "Поговорим?"

Это не то самое "нет", которое решительный отказ: решительный отказ дается Весам с большим трудом (за исключением исключений, см. ниже). Весовское "нет" - это тактическая передышка, способ подчеркнуть то, что вы с ним как черное и белое, Марс и Венера, мужчина и женщина. Весам вообще, чтобы идентифицировать свою точку зрения, всегда нужен кто-то напротив. Через такое "нет" они более ясно нащупывают свою позицию, если вдруг она у них еще не сформировалась. Так что весовское "нет" - это просто приглашение к барьеру, вероятно, драка даже не состоится, потому что вы достигнете мира раньше, чем она начнется.

"Не знаю, а нельзя успеть и туда, и туда?" = "Я знаю, что нельзя, прими решение за меня, пожалуйста"

Да, выбор Весам дается с большим трудом, но не всегда, точнее - не всякий. Исключение составляют вопросы сердца и принципиальные. Весы вообще очень решительны, но решительность эта касается только самых главных аспектов жизни. Они не будут сомневаться в том, чему отдали свое сердце, тут колебаний быть не может. В этих вопросах вы просто не встретите более жесткого переговорщика. Но во всем остальном - извините, абонент не отвечает или принимает решение в три подхода. Сначала остановится на варианте А, потом точно решит, что Б лучше, потом, если инициативу не перехватит кто-то другой (Овен, ты?), вернется уточнить, нет ли варианта В - такого, чтобы были все плюсы А и Б и ножки, как вон у того столика. Это нормально для Весов. Надо отдать им должное, их сомнения будут касаться вещей малозначительных - выбора десерта, цвета лака или мероприятия на выходные.

"Давай обсудим это послезавтра" = "Забудь вообще"

Теперь вернемся к слову "нет" в общепринятом значении. Весам оно дается сложно, потому что они избегают открытой конфронтации и прямого отказа. Часто пытаются закамуфлировать отказ в нечто такое, что другие знаки (Овен, ты) расценивают как "да". Просто Весы - знак Венеры и вообще воздушный, они не любят выяснять отношения, равно как и становиться свидетелями выяснений.

"Не вижу противоречий" = "Ну не вижу, честно"

В идеале их роль - это роль третейского судьи, они могут взглянуть на ситуацию с обеих точек зрения и признать правомерность каждой из них. В этом и есть их философия - истина где-то посередине. Из них выходят хорошие дипломаты, в ходе дебатов они могут пожертвовать второстепенным ради главного, так что оппонент и не поймет, что сдал ключевые позиции. А еще могут увидеть компромисс там, где его никто, кроме них, не разглядел бы.

"Да" = "Да"

Но учтите, в весовском мире "да" - это "да". Если они на что-то решились или выбрали что-то, то у вас не останется ощущения недосказанности и не будет никаких "ваше резюме заинтересовало нас, бла-бла-бла". Весы становятся решительными в сердечных вопросах, а еще тогда, когда им есть на кого опереться - в отношениях то есть. В паре Весы не только не боятся принятия решений, но и становятся ведущими, особенно женщины. Партнерство вообще очень важное условие для их проявления. Причем это касается не только семьи, но и дружбы, и работы тоже. Весы действуют куда более эффективно, если у них есть напарник. Из них выходят отличные замы и выполняющие обязанности босса. Учтите это, если вы босс (или Овен).

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