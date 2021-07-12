ТОП-5 качеств идеального будущего мужа - ФОТО

Влюбленная женщина в любом возрасте склонна идеализировать своего партнера. Но существует пять качеств идеального будущего мужа:

1. Он точно знает, чего хочет

Когда мужчина действительно любит вас, то готов принять ответственность за вас и вашу будущую совместную жизнь. В таком случае он заранее знает чего хочет и не стесняется говорить об этом с вами и обсуждать совместные планы на будущее.

2. Он готов измениться ради вас

Конечно, люди не меняются и повлиять на чей-то характер и жизненные установки - крайне трудно. Однако, если вас в вашем мужчине что-то категорически не устраивает - честно говорите ему об этом. Любящий и серьезный мужчина всегда постарается измениться ради вас в лучшую сторону.

3. Он - оптимист

С жизнерадостным партнером отношения всегда будут заряжены приятной и легкой атмосферой юмора и положительного настроя на будущее, что способно вывести из неприятностей или плохого настроения любую женщину.

4. Он ответственно относится к деньгам

Психологи считают, что не умеющий следить за своими тратами мужчина, не умеет и контролировать свою жизнь и планы на будущее. Присмотритесь, если ваш партнер умеет правильно распределять свой бюджет, не быть слишком скупым, но и не совершать бездумных покупок - это верные признаки разумного отношения к своим финансам.

5. Он всегда остается для вас загадкой

Даже если ваши отношения давно лишены былой новизны, крайне важно, чтобы ваш мужчина мог всегда оставаться для вас человеком загадочным и интересным. Способность интриговать друг друга на протяжении всей жизни - большая редкость.

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