Как легко бороться с манипулятором? - ФОТО

Психологам известна мотивация "от" и мотивация "к", они же негативная и позитивная. В первом случае человек (а хоть бы и животное) мотивируется наказанием, во втором - поощрением.

Разные животные по-разному мотивируются. Скажем, наказывать кошек достаточно неэффективно - нужны очень серьезные методы, зато они прекрасно ведутся на пожрать. Разные люди тоже по-разному мотивируются: кто-то реагирует на наказание или даже на страх его, а для кого-то эффективны только награды, на наказания он плевал. Не знаю, от чего это зависит, предположим, что от генетики. Или от воспитания. Не важно. Важно, что многократно предъявляя родителям, учителям, начальству свою реакцию на наказания и поощрения, человек постепенно вынуждает их пользоваться только эффективным средством. А грамотные учителя и начальники даже в состоянии быстро сообразить, какой способ воздействия годится для этого конкретного человека, и пользоваться им уже осознанно.

От этого возникают интересные эффекты: иногда можно наблюдать двух работников одинакового примерно качества, работающих на одинаковых должностях, выполняющих одну и ту же работу примерно одинаково успешно, но на одного сыплются премии, отгулы, удобные отпуска и всяческие бонусы и конфетки, а на второго - выговоры, штрафы, замечания и прочие неприятности. И это не потому, что второй чем-то хуже, он просто приучил начальство управлять собой именно так.

Понятно, что ему это неудобно. Но пока он ведет себя естественным для него образом, ситуация не изменится. Для того, чтобы изменить ситуацию, надо повести себя не так, как хочется, а так, как надо. Если вы хотите, чтобы на вас валилось добро, демонстрируйте позитивную мотивацию, мотивацию "к". Радостно активизируйтесь после поощрения и старательно, пусть и скрежеща зубами, игнорируйте наказания. С течением времени вас перестанут наказывать, потому что бесполезно, зато начнут поощрять, потому что метод работает.

Это не то, чтобы очень просто, потому что человек обычно реагирует на происходящее с ним инстинктивно эмоционально, но и не то, чтобы очень сложно - достаточно следить за собой в тех нечастых случаях, когда вас каким-нибудь образом мотивируют.

Пройдет не очень долгое время, и вы поразитесь результату.

Это еще не все.

Всем известно такое слово, как "манипуляция". Это когда от вас чего-то хотят, но не выражают это прямо, а пытаются управлять вашим поведением при помощи различных стимулов. Временами в разных компаниях даже возникают споры, а что же делать с манипуляциями и манипуляторами. Да, для того, чтобы с ними что-то делать, надо научиться замечать манипуляцию, но, если вы этому научились, то ответ примерно такой же: если вас пытаются запугать - не пугайтесь. Если вас пытаются подкупить - подкупайтесь. Если вам предлагают неинтересный, нейтральный для вас стимул - торгуйтесь, пока вам не предложат что-нибудь хорошее. И постепенно манипулятор привыкнет, что для того, чтобы вы были отзывчивы и доброжелательны, вас надо кормить конфетами. Шоколадными. И пусть себе манипулирует.

Важно понимать, что если манипулятор чего-то от вас хочет, то это означает, что это ЕМУ что-то нужно от ВАС, и его задача - добиться этого чего-то. А вам ничего не нужно, вы можете кочевряжиться и крутить носом, поднимая ставку. То есть, он сам дал вам в руки удочку, сам насадил на крючок приманку, сам крючок проглотил, и сам подергал за леску. Вам надо только аккуратно подсекать, давая ему понять, что вы вот-вот сдадитесь, нужно лишь еще чуть-чуть поднять ставку. Причем чем больше сил манипулятор вложил в управление вами, тем большую ценность приобретает для него требуемый результат, и тем больше (парадокс, да) он готов накинуть сверху. Хотя, конечно, везде надо знать меру.

А теперь чуть-чуть о конфликтах.

Если вы не любите конфликтовать, то это не значит, что ваши предпочтения будут учтены теми, кто любит. Есть определенные люди, которым конфликт необходим. Если вы поддаетесь на провокацию и вступаете в нелюбимый вами конфликт, то это его устраивает. Если вы сдерживаетесь и уступаете - это тоже для него хорошо. И что делать?

А очень просто: вместо положительного подкрепления (того или другого) надо дать ему отрицательное. То есть, среагировать неприятным, неожиданным для него образом. Повести конфликт не в той форме, к какой он привык, не в той, какая ему нужна. Подумайте, чего он не любит, к какому поведению не готов. Приучите его к тому, что конфликт с вами ему не нравится.

- Ирина Семеновна, вы опять форточку открыли?

- Не хочу долго препираться. Давай я сразу тебе в чай наплюю.

Да, возможно поначалу будут скандалы, но они быстро утихнут, если будут проводиться в неудобном для агрессора режиме.

Постскриптум.

Не думайте, что такое поведение дает вам какую-то власть над окружающими. Взаимодействие - всегда ВЗАИМОдействие. Моя жена хотела, чтобы кошка сама приходила к ней и ложилась рядом. Я предложил взять жестянку, в которую насыпать любимого кошкиного корма, и всякий раз, когда кошка окажется рядом, выдавать ей штучку-другую. Все получилось. Кошка приходит и ложится рядом. И всякий раз, когда это происходит, рука жены непроизвольно тянется к банке с кормом. И кто кого выдрессировал? Вообще-то неважно. Важно, что обеим хорошо.

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