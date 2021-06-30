Слушаю вас - Как стать идеальным собеседником?

Поговорить любят все - именно поэтому так важно уметь слушать: это качество встречается редко и оттого оно особенно ценится в людях. Рассказываем об 11 правилах, которые помогут вам стать идеальным собеседником.

Самое первое и простое правило для установления доверительной интонации в разговоре - смотреть собеседнику в глаза, вместо того чтобы устремлять взгляд поверх головы или вбок. При этом стоит помнить, что пристальный взгляд также отпугивает человека, поэтому иногда стоит смотреть на нос собеседника или между его глаз.

Многие люди забывают о том, что идеальный слушатель должен периодически ободрять говорящего, для этого достаточно просто кивать и выражать понимание самыми простыми словами: "Да, я понимаю", "А что же дальше?". Важно демонстрировать свою заинтересованность в разговоре.

Мимика и жесты часто говорят о человеке красноречивее слов. Если человек оживленно жестикулирует и улыбается, то постарайтесь слушать его с позитивным настроем. Если же, напротив, собеседнику сложно дается то, о чем он хочет вам рассказать, то стоит слегка податься вперед, сокращая между вами дистанцию и создавая более доверительную и интимную обстановку. И, конечно, постарайтесь отвлечься от мыслей о собственных делах: каждый человек рассчитывает на внимание к своей персоне.

Если речь идет о какой-то важной для человека теме, то наверняка ему не так просто раскрываться перед кем-то другим - даже перед родственником или близким другом. Поэтому важно, чтобы вы это понимали и ценили то, что собеседник решил поделиться своей историей именно с вами: не перебивайте его! Свое мнение высказывать стоит лишь тогда, когда вы уверены, что для этого наступил подходящий момент и человек не обидится на неожиданный комментарий. Особенно важно об этом помнить, если вы не согласны с человеком: свою точку зрения выскажете после основного рассказа.

Покажите, что вы понимаете человека

Все мы помним простую формулу из советского кино: "Счастье - это когда тебя понимают". Прошло много лет, однако эта истина по-прежнему остается верной: люди хотят, чтобы их услышали. Поэтому стоит не только кивать собеседнику, но и, подытоживая сказанное им, слегка перефразировать основной посыл его рассказа. "То есть ты хочешь сказать, что...", "Правильно ли я понял, что..." - подобные формулировки будут уместны при любом разговоре, частном или деловом.

Не старайтесь самоутвердиться за чужой счет

Когда вам рассказывают о проблеме, решение которой очевидно для вас, не стоит открыто демонстрировать это и самоутверждаться таким образом за счет собеседника. Помните, что у каждого человека свой жизненный опыт, и то, что ясно вам, может быть неясно другому. Поэтому с уважением отнеситесь к описываемой ситуации и подскажите выход из затруднительного положения. Такой подход важен и в деловых переговорах: демонстративно указывать на ошибки собеседника попросту нетактично и может лишь оскорбить человека.

Спрашивайте!

Как в личном, так и в деловом разговоре всегда важно задавать вопросы: так вы продемонстрируете заинтересованность и в человеке, и в предмете разговора, а собеседнику это всегда приятно. Наверняка вы замечали подобное и за собой.

Будьте ироничны по отношению к себе