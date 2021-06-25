5 вещей, которые категорически нельзя делать в отношениях - ФОТО

К любым отношениям нужно относиться бережно. Существует 5 правил, которые помогут вам достигнуть гармонии в отношениях.

1. Не терять интерес к жизни

Любые отношения могут стать унылыми, если их не развивать, не ходить куда-то вместе, не придумывать совместных хобби и прочее. Не теряйте интерес к жизни и регулярно подогревайте остывшую страсть.

2. Не фокусироваться только на плохом

Сколько раз ваш мужчина ходил с вами по магазинам, выслушивал сплетни о ваших подругах, вынужден был смотреть с вами романтические комедии и прочее, а вы при этом продолжаете пилить его за немытую чашку и отсутствие сюрпризов и романтики. Не зацикливайтесь на негативе, присмотритесь и поймите, что помимо мелких неидеальных моментов, существует множество приятных.

3. Не стесняться разговоров о сексе

Любые отношения неполноценны без хорошего секса. Если вас с партнером в этой отрасли что-то не устраивает, не молчите и обсуждайте эти проблемы, это поможет сделать интимную жизнь ярче и сблизиться эмоционально.

4. Не торопить события

Женщинам свойственно желать большего в отношениях и отчаянно пытаться добиться дополнительной романтики от своего партнера. Вместо этого, научитесь получать удовольствие от общения со второй половиной каждый день и радоваться тому, что есть у вас сейчас.

5. Не советоваться с посторонними людьми

Запомните, вы с партнером - единственные люди, которые имеют право принимать решения, касательно ваших отношений друг с другом, и никакое мнение даже очень близкого человека для кого-либо из вас, не должно сбивать вашу пару с истинного пути.

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