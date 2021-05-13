Выходные вдвоем - 7 идей, которые помогут укрепить отношения с любимым - ФОТО



Поход в привычный ресторан или совместный просмотр телевизора, сопровождаемый поглощением пиццы? Попробуйте альтернативные способы провести время вдвоем: среди предложенных 7 вариантов вы непременно найдете тот, что придется вам обоим по душе, сделав ваши выходные незабываемыми и как никогда романтичными, а отношения - более крепкими и страстными.

1. КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК

Достаточно вспомнить культовую картину "9 с половиной недель", чтобы в очередной раз убедиться: еда - это самое настоящее оружие соблазнения. Простор для импровизаций ограничен только вашей фантазией: можно устроить кулинарный поединок, покормить друг друга с завязанными глазами, вдвоем научиться готовить алкогольные коктейли или затеять вечер национальной кухни, чтобы окунуться в воспоминания о совместном путешествии в Италию или Мексику... Даже приготовление простейшей пиццы на пару с любимым может стать на удивление увлекательным занятием, которое вас непременно сблизит.

2. УРОК ТАНЦЕВ

Танцы, по мнению некоторых психологов, стоит сделать основой терапевтических занятий для семейных пар - настолько силен и многогранен их эффект. В танце мы учимся чувствовать настроения и импульсы друг друга, заново привыкаем доверять мужчине, позволяем ему вести и быть лидером - одним словом, осваиваем навыки, чрезвычайно важные в семейной жизни. Даже если вы твердо убеждены, что напрочь лишены чувства ритма и пластики, не поленитесь и найдите во всем разнообразии стилей ту музыку, под которую ваше тело само просит движения - для кого-то это будет аристократический вальс, для кого-то - неистово страстная бачата, для кого-то - простой, универсальный и в то же время яркий хастл. Определившись со стилем, принимайтесь за поиски школы - именно в выходные многие студии устраивают открытые занятия и показательные мастер-классы, на которых можно познакомиться с основами танца и разучить базовые движения.

3. ПЕЙНТБОЛ ИЛИ СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Хотите почувствовать себя мистером и миссис Смит? Отправляйтесь за порцией адреналина в ближайший тир или - если отыщутся единомышленники - на матч по пейнтболу: вы удивитесь тому, сколько драйва может подарить вам пара-тройка часов, проведенных в образе бесстрашного снайпера или секретного суперагента.

4. ПРЫЖОК С ПАРАШЮТОМ

Этот вариант не для слабонервных, однако если вы решитесь на такую авантюру вдвоем, то подарите друг другу впечатления, способные по драйву конкурировать с самым страстным сексом. И хотя одновременно прочувствовать всю прелесть свободного падения вы, к сожалению, не сможете - каждому из вас достанется свой инструктор, в тандеме с которым совершается прыжок, - вы все равно будете вспоминать об этом приключении как об одном из самых романтичных в вашей жизни.

5. ПЕШАЯ ПРОГУЛКА

Самый недорогой вариант, который, правда, требует тщательной подготовки, но может оказаться идеальным способом провести день вдвоем: главное - выбрать маршрут на свой вкус. Его вы можете либо составить сами, либо (что намного проще, особенно если вы живете в мегаполисе) выбрать подходящий вариант из множества уже спланированных экскурсий - исторических или романтичных, пеших или велосипедных, дневных или ночных: вы будете удивлены, как много новых мест откроете в таком, казалось бы, давно знакомом городе.

6. СПА ДЕНЬ

Даже если ваш мужчина - из числа убежденных аскетов, совместный СПА-день наверняка придется ему по душе: совместное купание в джакузи, полуторачасовой массаж и серия масок, пилингов и обертываний позволят вам вообразить себя посетителями экзотического курорта. Итог - избавление от стресса, несомненная польза для здоровья плюс романтическая атмосфера и возможность по-настоящему насладиться временем, проведенным вдвоем.

7. ФОТОСЕССИЯ

Самый романтичный и увлекательный вариант фотосъемки для влюбленной пары - создание лав-стори: обычно ее готовят к свадебным торжествам, но кто сказал, что она непременно должна быть приурочена к бракосочетанию? Увлекательный процесс планирования истории, выбора декораций, костюмов и собственно съемки под руководством талантливого фотографа станет поводом примерить необычные образы и запечатлеть самостоятельно придуманный сюжет в снимках, которыми захочется любоваться снова и снова.

elle.ua