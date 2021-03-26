6 приемов в макияже, которые нравятся мужчинам - ФОТО

Мы женщины готовы пойти на все, чтобы завоевать своего мужчину: создаем роскошные прически, делаем сногсшибательный маникюр и педикюр, ну и конечно же осваиваем технику макияжа. Как утверждают визажисты, чтобы понравиться мужчине, необязательно красить губы алым цветом помады. Достаточно знать самые главные приемы в мейк-апе, которые нравятся мужчинам.

Ровные черные стрелки

Многие мужчины сходят с ума от черных и аккуратных стрелок. С ровным тоном кожи и черными стрелками на веках вы точно сможете завоевать своего мужчину.

Ровная и однотонная кожа лица

Не все женщины могут похвастаться здоровой и ровной кожей лица. И это не означает, что вы не сможете завоевать своего мужчину. Достаточно воспользоваться качественным BB -кремом, который выровняет тон, сделает кожу лица сияющей и здоровой. Несовершенства лучше точечно маскировать при помощи корректоров или консилеров. И никаких плотных тональных средств!

Натуральные оттенки в макияже

Почти многих мужчин привлекают женщины, которые используют натуральные оттенки косметики. Подчеркивайте веки натуральными тенями: нюдовыми, пудрово-розовыми или персиковыми. Если хотите соблазнить мужчину, тогда никаких ярких и уж тем более синих теней для век!

Естественного цвета губы

Некоторым мужчинам нравятся женщины с красной помадой, но в основном они предпочитают натуральные и естественные помады. Можно просто подчеркнуть губы с помощью питательного бальзама.

Натуральные и аккуратные брови

Мужчинам нравятся в женщинах натуральные брови. Конечно это не означает, что не нужно выщипывать брови. Нужно поддерживать форму и регулярно окрашивать брови.

Легкое свечение кожи

Мужчины обожают, когда у женщин кожа лица в буквальном смысле сияет. А добиться такого свечения можно с помощью хайлайтера. Главное в этом деле не переборщить!

Ivona.bigmir.net