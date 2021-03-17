11 женских вещей, на которые мужчины постоянно обращают внимание - ФОТО

В отношениях партнеры со временем привыкают друг к другу и чувствуют себя комфортно, при этом оставаясь сами собой. Как результат - они перестают задумываться о том, как ведут себя рядом со своим партнером. Чтобы достичь такого уровня доверия и ощущения комфорта рядом друг с другом, паре потребуется очень много времени и усилий.

Если в отношениях с вашим мужчиной вы достигли этого уровня - поздравляем. Однако, не следует забывать, что если вы сами не обращаете внимание на свое поведение, вовсе не значит, что ваш партнер думает также. Если он вас любит - он будет всегда обращать внимание на вас.

Вот примеры поведения, на которые ваш мужчина обращает внимание, а вы - нет.

Ваше питание

Вы едите то, что вам хочется. Конечно, вы можете придерживаться диеты, но особо не заморачиваетесь об этом и едите ровно столько, сколько сами считаете нужным для себя. Однако, ваш мужчина все замечает. Ему нравится, когда у вас хороший аппетит, потому что тогда, он не будет чувствовать себя виноватым за то, что много ест.

Ваш макияж

Для вас макияж - что-то привычное, но ваш мужчина всегда обращает на него внимание так как знает, что с помощью макияжа вы выражаете себя, свои чувства и настроение.

Ваш выбор алкогольных напитков

Ваш выбор напитка дает ему представление о том, как прошел ваш день. Если вы предпочтете маргариту или другой коктейль, он поймет, что вы хотите хорошо провести время. Если же вы выберете пиво - значит вы просто хотите выпустить пар.

Цвет вашей одежды

Вы можете особо не задумываться об этом по утрам, но ваш мужчина будет это замечать так как считает, что цвет вашей одежды отображает ваше настроение.

Ваше любимое хобби

Вашему мужчине нравится смотреть на то, как вы светитесь от счастья, когда занимаетесь любимым делом. Он будет пытаться понять, какие именно занятия приносят вам больше всего удовольствия. Это может быть что угодно: йога, бег, пение или рисование. Если он будет знать, что именно делает вас счастливой, - он сможет мотивировать вас заниматься этим как можно чаще.

Ваша улыбка

Ни один мужчина на земле не упустит улыбку своей любимой женщины. Вы даже не осознаете, насколько сильно ваша улыбка может на него повлиять.

Выражение вашего лица

Вы можете особо не следить за выражением вашего лица во время определенных ситуаций, но ваш мужчина определенно обращает на это внимание. Он сразу же поймет, если вы раздражены, заинтригованы или заинтересованы чем-то, просто взглянув на вас.

Ваши странности

Ему нравятся ваши странности - что-то, что свойственно только вам. Ваши странные привычки или черты характера делают вас именно той, кем вы являетесь и той женщиной, в которую он влюбился.

Ваша любимая музыка

Ему хочется побольше узнать о вас, попасть в ваш мир. Когда вы включаете свою любимую музыку, вы особо не задумываетесь над этим, но для вашего мужчины - это еще одно небольшое окошко в ваш мир. У него появляется шанс узнать о вас что-то новое и укрепить связь между вами.

То, что вас беспокоит

Ваш мужчина всегда будет вас защищать и ему бы не хотелось, чтобы вы когда-либо о чем-то переживали. Вы можете и не осознавать этого, но он будет пытаться защитись вас даже от ваших собственных эмоций. Именно поэтому он будет обращать внимание на то, что вас беспокоит, и будет пытаться сделать все возможное, чтобы вы оставались спокойной.

То, что приносит вам удовольствие

Если вы будете счастливы - ваш мужчина тоже будет счастлив и именно поэтому он обращает внимание на то, что вас радует и приносит вам удовольствие. Ваш мужчина захочет наполнить радостью каждый ваш день, проведенный вместе.

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