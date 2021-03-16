Какие женщины чаще всего раздражают мужчин разных знаков Зодиака?

Мужчины в большинстве своем довольно просты и понятны как в личных отношениях, так и в делах бытовых. Ведь для комфортной и гармоничной жизни им нужно не так уж и много. Красивая и умная женщина рядом, уважение и забота с ее стороны и минимум претензий. Но если рассматривать мужчин по-отдельности, то оказывается, что каждый из них не приемлет определенные черты характера и качества в представительницах слабого пола. О каких именно качествах идет речь, нам поможет разобраться знак Зодиака мужчины.

Мужчины знака Овен всегда открыты и прямолинейны. Они любят драйв и экстрим. Любые ограничения и правила заставляют их выходить из равновесия. Поэтому женщины последовательные и рациональные однозначно будут вызывать у них неприязнь и раздражение. А попытки наставить мужчину-Овна на путь истинный всегда будут провоцировать его на проявление негативных эмоций.

А вот мужчины-Тельцы, напротив, настоящие приверженцы ровных и стабильных отношений. Поэтому женщины, склонные драматизировать и усложнять отношения, явно не придутся по вкусу мужчинам, относящимся к знаку Зодиака Телец. Эмоциональные и взбалмошные женщины всегда их пугают и отталкивают.

Так как Близнецы славятся своей любовью к общению, то становится ясно, что к замкнутым и равнодушным женщинам они быстро теряют интерес. Кроме этого, мужчины-Близнецы чаще всего свободолюбивы и независимы, поэтому тотальный контроль со стороны женщины однозначно для них неприемлем и вызывает лишь раздражение и неуважение.

Мужчины-Раки - чувственные и глубокие личности. В женщинах их раздражает назойливость, пошлость и непробиваемость. А черствые и холодные женщины вряд ли смогут удержать возле себя мужчину-Рака. Так как мужчины представленного знака Зодиака привыкли жить эмоциями, то отдача и умение выслушать для них главные составляющие крепких и благополучных отношений.

Мужчины-Львы - это настоящие короли, которым требуется ежедневная подпитка комплиментами и восхищением. Они вряд ли придут в восторг от женщины, которая больше сконцентрирована на себе и на своих проблемах и уже точно не свяжут жизнь с любительницей поучать и критиковать своего избранника.

Девы чаще всего высокоорганизованные, ответственные и порядочные мужчины, верные семьянины и надежные партнеры. Они на дух не переносят лжи, самохвальства и испорченности. Чересчур откровенные и невоспитанные женщины всегда попадают в их черный список. Женщина, которая хочет заинтересовать мужчину-Деву однозначно должна иметь добрые помыслы и хорошее воспитание.

Весы-мужчины - настоящие ценители гармонии и стабильности. Они не выносят склочных и надоедливых женщин, а выяснение отношений и пустые споры всегда нарушают их размеренный и спокойный ритм жизни. Весы избегают назойливых и "пилящих" женщин, а также женщин пассивных и зажатых.

Женщина-фантазерка и лицемерка - это враг номер один мужчины знака Скорпион. Обладатели этого знака зодиака не переносят лжи и всегда стараются докопаться до сути, чтобы не остаться обманутыми. Женщины-интриганки и любительницы приукрасить - явно не их спутница жизни.

Скучные и не слишком активные женщины вряд ли смогут завоевать сердце мужчины-Стрельца. Так как обладатели этого знака сами любят подвижный образ жизни, социум, веселье и шумный отдых, то и женщину они себе ищут с подобными предпочтениями. Домоседки не вызывают у них интереса и быстро им надоедают.

Мужчина знака Козерог с особым трепетом относится к женщинам практичным и рассудительным. Для него важно, чтобы его спутница умела вести быт и грамотно распоряжаться деньгами. Расточительные женщины раздражают Козерогов гораздо больше, чем эмоциональные или инициативные. Хотя и вторые, и третьи также не являются их фаворитками.

Мужчины-Водолеи чаще всего свободолюбивы и далеки от стереотипного мышления. Они сами легки в общении и того ждут от женщин. Если Водолею встретится последовательница консервативных взглядов или просто принципиальная женщина, то, вероятнее всего, она будет выводить Водолея из себя. От рациональных и дотошных женщин Водолею всегда хочется сбежать.

Обладателей знака Рыбы раздражают себялюбивые и эгоистичные женщины. Так как у мужчин этого знака довольно глубокое видение этого мира, то женщин поверхностных и недалеких они просто избегают. Алчность, цинизм и жестокость женщины также станут камнем преткновения в построении отношений с мужчиной-Рыбы.

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