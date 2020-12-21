Что нужно говорить своему мужчине каждый день

Всякий раз, когда вы говорите эти приятные вещи своему любимому мужчине, вы даете ему больше стимулов приблизиться к вам - и наоборот.

1. Я поддерживаю тебя в твоем решении

Вы всегда хотите поддерживать друг друга независимо от того, что происходит в жизни.

2. Я очень благодарна за "что-то конкретное, что он делает для вас"

Всякий раз, когда он делает что-то приятное для вас, убедитесь, что это не останется незамеченно или не оценено.

3. Я хочу, чтобы ты знал, что я уважаю тебя, как личность

Скажите, как вы уважаете его увлечения, его мнение, которое может кардинально отличаться от вашего. Ваше признание свидетельствует, что вы уважаете его, как личность.

4. Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты всегда был надежной опорой

Просто сообщите ему о том, какое влияние он оказывает на вашу жизнь и как вы никогда не захотите вернуться к жизни без него.

5. Расскажи мне, как ты себя чувствуешь, как прошел твой день

Иногда человека нужно немного подтолкнуть, прежде чем он действительно откроется вам.

6. Ты выглядишь так красиво

Он может не просить вас сделать это, но он был бы очень признателен, если бы вы иногда похвалили его за свою внешность. Да, физическое притяжение не обязательно должно быть тем, что объединяет вас как пару. Ваша любовь должна выходить за рамки внешней привлекательности.

Но всегда приятно знать, что физическое влечение между вами до сих пор существует независимо от того, как долго вы вместе.

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