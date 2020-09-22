Почему ты до сих пор без пары - 6 важных причин - ФОТО

Одиночество - чуть ли не чума 21 века. При всем богатстве возможностей познакомиться много людей на самом деле одиноки. И вот, оказывается, почему.

Каждый, пожалуй, хотя бы раз чувствовал или делал что-то подобное.

Не прощаешь

Совсем не умеешь прощать даже какие-то мелочи. А ведь все имеют право на ошибку. Как и на второй шанс собственно.

Такая категоричность в отношении мужских косяков точно не поможет найти своего мужчину. Да и потом, злость и непрощение вредит только тебе.

Эгоизм

Кому нужна зацикленная на себе и собственных проблемах девушка? Даже если она прекрасна, стройна, успешна. Все понизительные качества может уничтожить эгоизм и эгоцентризм.

В отношениях всегда двое. И мужчине важно, что тебе интересен он и его жизнь тоже, а не только разговоры о твоих проблемах.

Самоуважение отсутствует

Абсолютно отсутствует самоуважение. Как можно любить девушку, которая сама себя ни во что не ставит и считает полной неудачницей?

Отношения, в которых женщина сама себя не уважает, скорее всего обречены. Ведь они будут основаны на вечном чувстве вины.

Найти кучу поводов уважать себя можно самостоятельно: проанализируй работу и достижения, пускай самые незначительные. Вспомни о каком-то своем необычном хобби. Или может ты невероятно вкусно готовишь. И начни уже себя любить и уважать!

Не готова к отношениям

Иногда одиночество - это повод решить свои внутренние проблемы, из-за которых твои отношения не складывались удачно. Возможно, это звучит скучно и непонятно, но на самом деле так оно и есть.

Может пока ты без пары - это как раз самое время проработать все страхи, чтобы наконец-то обрести счастье и любовь. Потому что именно в данный момент тебе не нужны отношения и ты к ним просто не готова.

Вспомни, как героиня фильма "Ешь, молись, люби" бросила все, чтобы найти наконец-то себя и понять, что на самом деле нужно.

Идеальная пара

Мечтаешь о прекрасных отношениях. Причем часто идеализируя их и представляя, как в мелодрамах. Но мечтать нужно осторожно. Нет ничего хуже несбывшихся ожиданий. Ведь ты же будешь ждать от мужчины того, что там себе навыдумывала. А он не совсем из твоих грез.

Манипулятор

Часто манипулируешь людьми и нарушаешь их личные границы. Такого никто не любит. А уж тем более мужчина, с которым ты хочешь строить отношения. Невозможно изменить человека, если он этого не хочет.

edinstvennaya.ua