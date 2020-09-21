Не соглашайся быть с тем, кто делает эти 11 вещей

1. Кто не работает.

Ему не нужно иметь высокооплачиваемую работу, чтобы впечатлить тебя, но у него должно быть дело своей жизни, то, что ему нравится делать. Он должен к чему-то стремиться, у него должны быть цели. Тебе не нужен человек, который плывет по течению или живет за чужой счет.

2. Чьи чувства тебе не ясны.

Ты правда хочешь теряться в догадках? Ответит он на твое сообщение или проигнорирует его, выполнит свое обещание или нарушит, построит ли с тобой серьезные отношения или исчезнет после ночи с тобой?

3. У кого лицемерные "правила" отношений.

Может он злится, когда ты долго не отвечаешь на его сообщения, хотя сам постоянно заставляет тебя ждать его ответа - он лицемер. Если он позволяет себе флиртовать с другими девушками в твоем присутствии, а тебе закатывает скандал, потому что ты улыбнулась официанту - он лицемер. А тебе не нужно иметь с такими дело.

4. Кто заинтересован наполовину.

Тебе нужны серьезные отношения, так что если ему нужен только секс или с кем скоротать время, то это не к тебе.

5. Кто сам выбирает, когда уделить тебе внимание.

Он не должен сам решать, когда ответить на твое сообщение, а когда нет, когда флиртовать с тобой, а когда игнорировать. Он должен любить и уважать тебя все время, или пусть идет на все четыре стороны.

6. Кто ожидает от тебя худшего.

Тебе не нужен тот, кто постоянно критикует тебя или жалуется на тебя друзьям. Тебе не нужен тот, кто уверен, что сам все может сделать лучше. Тебе нужен тот, кто знает, как ему повезло быть с тобой, кто ценит тебя.

7. Кто не способен брать ответственность за свои поступки.

Если он лажает, он должен уметь признать это и извиниться. Он не должен оправдываться. Он должен быть зрелым мужчиной.

8. Кто хороший только тогда, когда хочет что-то получить.

Ты заслуживаешь внимания и чувств от него всегда, а не только когда ему что-то от тебя надо. Его любовь должна быть бескорыстной.

9. Кто винит тебя в своих проблемах.

Ты не должна чувствовать себя виноватой в том, что происходит в его жизни. Тебе нужен тот, кто будет уверен, что ты делаешь его жизнь лучше.

10. Кто пытается контролировать твое тело.

То, что ты носишь - твое решение. Сколько косметики ты используешь - твое решение. Готова ли ты переспать с ним - твое решение. Он не должен заставлять тебя менять себя ради него. У тебя есть свобода принятия собственных решений.

11. Кто заставляет тебя сомневаться в себе.

Ты умная. Ты сильная. Ты достойна любви. Если он пытается убедить тебя в обратном, тогда он не должен быть в твоей жизни: ни как бойфренд, ни как друг.

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